Neue Erlebnisse in historischer Schlosskulisse

Das dänische Renaissanceschloss Egeskov auf der Ostseeinsel Fyn startet seine Saison 2018 am 27. April mit neuen Highlights für Gartenfans, neuem Skulpturengarten, erweiterten Museumssammlungen und mehr / Events vom Multikulturfestival Heartland Festival (31.5.–2.6.) bis zu Fyns größtem Weihnachtsmarkt im November



Eines der schönsten Schlösser Europas öffnet seine Tore für die Saison 2018: Das Renaissanceschloss Egeskov auf der dänischen Ostseeinsel Fyn empfängt seine Sommergäste ab dem 27. April mit zahlreichen Neuheiten im Park und seinen beliebten Museumssammlungen.



Gartenfans erwartet in den ausgedehnten Parkanlagen des Wasserschlosses ein neu gestalteter Staudengarten, den Schlossgärtner Peter Bonde Poulsen gemeinsam mit der ebenfalls dänischen Gartenarchitektin Janne Fuglsang angelegt hat. Die Gärten von Egeskov haben bereits mehrfach renommierte Preise erhalten, darunter den European Garden Award. Neu in diesem Jahr ist auch der Egeskov Skulpturenpark. In Zusammenarbeit mit der Galleri5000 aus Fyns Hauptstadt Odense können Kunstfreunde im Schlosspark 26 moderne Skulpturen entdecken. Ab dem Folgejahr sollen es sogar 50 Kunstwerke sein.



Erweiterte Museumssammlung



Zu den weiteren neuen Highlights des Wasserschlosses gehören zahlreiche Erweiterungen der populären Museumssammlungen. Unter anderem ist im „Falck Museet“, welches nach dem Gründer des dänischen Rettungswesens, Sophus Falck, benannt wurde, eine originale Kopie der ersten Kopenhagener Falck-Wache aus dem Jahr 1906 zu sehen. Nicht nur junge Egeskov-Besucher werden überrascht sein von der einfachen Ausrüstung der dänischen Feuerwehr Anfang des letzten Jahrhunderts. Fans der 1960er und 70er kommen in der Puch-Ausstellung von Egeskov voll auf ihre Kosten: Das Oldtimermuseum zeigt heute seltene Mofas wie die Modelle Puch VZ50, Puch Maxi oder eine 3-Gang-Puch, die vor vierzig Jahren das Straßenbild in Dänemark prägten.



Festivals & Veranstaltungen



Kinder finden auf dem Spielgelände von Egeskov, das zu den größten im Königreich zählt, einen neuen, 50 Meter langen Kletterparcours in sicherer Bodenhöhe. Neu ist ebenfalls die Mooncar- und Gocard-Strecke, die auch erwachsene Spielkinder testen dürfen.



Darüber hinaus findet auf Schloss Egeskov in den kommenden Monaten traditionell eine Vielzahl Festivals und anderer Events statt. So lädt das Heartland Festival vom 31. Mai bis 2. Juni zu einem spannenden Programmmix aus Gegenwartskunst, Musik und gastronomischen Erlebnissen ein. Oldtimerfreunde sollten sich den 1. September vormerken, an dem die Classic Days 2018 stattfinden. Apropos vormerken: Der „Egeskov Julemarked“, der größte Weihnachtsmarkt auf Fyn mit reichlich Hygge und charmanter Schlossatmosphäre, findet in diesem Jahr an den drei November-Wochenenden 10.–11., 17.–18. und 24.–25.11. statt.



Schloss Egeskov ist vom 27. April bis Ende Juni sowie vom 1. September bis 21. Oktober von 11 bis 17 Uhr, in der Hochsaison im Juli und August bis 18 bzw. 19 Uhr geöffnet. Der Park öffnet in der Regel eine Stunde früher. Der Eintritt für Park, Sammlungen und Schloss kostet ab 190 DKK (25 Euro) für Erwachsene und 110 DKK (15 Euro) für Kinder.



Weitere Informationen: www.egeskov.dk/de



Informationen zur Region: www.visitfyn.de

