Pressemitteilung BoxID: 757338 (Dänemarks offizielle Tourismuszentrale)

Hundefestival an der dänischen Nordsee

Hundefestival im Hafen- und Urlaubsort Thorsminde an der dänischen Nordsee am 04. Juli 2019

Von Hotdogs bis Hundeflüsterer: Am 04. Juli lädt der dänische Hafen- und Ferienort Thorsminde zum Hundefestival mit einem Programm voller Highlights für Urlauber und ihre vierbeinigen Reisebegleiter. Dazu gehört beispielsweise ein gemeinsamer Spaziergang durch den Naturpark Nissum Fjord in Begleitung eines Hundeführers, ein Kommunikationskurs mit „Hundeflüsterin“ und eine Agility-Show inklusive Training und Hundebad. Das Rahmenprogramm umfasst ferner Familienevents wie einen Schiffstörn auf dem Nissum Fjord, die Möglichkeit zu einem „Hundeporträtfoto“ als Urlaubserinnerung, der Genuss eines typisch dänischen Hotdogs sowie die ausführliche Information über hundefreundliche Erlebnisse in der Umgebung. Das örtliche Strandungsmuseum St. George vermittelt zudem in einer Sonderveranstaltung die „Geschichte des Schiffshundes“. Das Programm des Hundefestivals von Thorsminde sowie die Möglichkeit zur Anmeldung zu einzelnen Programmpunkten gibt es unter www.visitholstebro.de.



Die Gemeinde Holstebro an der dänischen Nordseeküste gilt als besonders hundefreundlich. So heißen zahlreiche Attraktionen, Unterkünfte, Cafés oder Restaurants vierbeinige Urlaubsbegleiter ausdrücklich willkommen. Ferienhausurlauber können unter anderem beim Vermittler Husby Ferieservice transportable Hundezäune mieten, so dass ihr Vierbeiner auf dem Areal des Urlaubsdomizils frei laufen kann. Auch viele Hotels und Privatunterkünfte haben ihre Zimmer hundefreundlich gestaltet. In den meisten Outdoor-Sehenswürdigkeiten der Region sind Hunde an der Leine gern gesehen. Restaurants & Co. bieten Hundekörbe, frisches Trinkwasser und andere Annehmlichkeiten für die Vierbeiner. Darüber hinaus erhalten HundebesitzerInnen als Willkommensgruß von der Kommune Holstebro Geschenkboxen mit Hundehalsbandanhänger und Leckereien sowie Hundebroschüren mit Tipps und Informationen zur Region. Erhältlich sind die Geschenkboxen im Sommer bei der Touristeninformation, in Unterkünften wie Hotels und Ferienwohnungen sowie bei den lokalen Attraktionen – und natürlich auch auf dem neuen Hundefestival in Thorsminde.



Weitere Informationen und Buchung:

www.visitholstebro.de

www.visitholstebro.de/de/holstebro/das-hundefestival-der-westkueste-thorsminde-4-juli-2019

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (