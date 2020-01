Pressemitteilung BoxID: 784713 (d-force GmbH)

d-force expandiert nach Österreich

.





Innovatives Programmatic Addressable-TV-Angebot für den österreichischen Werbemarkt

Zum Start Addressable-TV-Portfolios von IP Österreich und ProSiebenSat.1 PULS 4 über zentrale Plattform buchbar

Weitere Internationalisierung des Angebots in 2020 geplant





d-force, das im Juni 2019 von ProSiebenSat.1 und der Medien­gruppe RTL gegründete Programmatic Video Joint Venture, weitet sein Angebot auf Österreich aus. Ab 01. Februar können auch österreichische Werbekunden ihre Zielgruppen im Bereich digitales Video in hoher Reichweite und mit intelligenten Aussteuerungs­möglich­keiten einfach und komfortabel über eine Plattform programmatisch buchen und adressieren. Damit absolviert der Programmatic-Video-Spezialist nur wenige Wochen nach Auf­nahme des operativen Betriebs bereits den ersten Internationalisierungs­schritt in Europa.



Das über d-force in Österreich buchbare Media-Portfolio umfasst zum Start die Addressable TV-Angebote von IP Österreich und ProSiebenSat.1 PULS 4. Es soll sukzessive mit weiteren digitalen Bewegtbildinventaren der beiden Vermarkter sowie anderer Medienhäuser ausgebaut werden. Dazu strebt d-force Partner­schaften mit weiteren Video-Anbietern im österreichischen Markt an.



Wie in Deutsch­land kommt für den programmatischen Einkauf auch in Öster­reich die Multichannel-Demand-Side-Plattform (DSP) von Active Agent, einem Adtech-Spezialisten der virtual minds Gruppe, zum Einsatz. Kunden können über die Plattform ihre Kontakte über alle angeschlossenen Sender hinweg automatisch aussteuern („Cross-over Addressable-TV-Frequency-Capping“) und so medienhausübergreifend zusätzliche Reichweite generieren. Ihnen stehen dabei aufmerksamkeitsstarke Werbeformen wie zum Beispiel der Rich-Media SwitchIn XXL zur Verfügung. Zu den zahlreichen Targeting-Möglichkeiten zählen etwa soziodemo­grafische Kriterien wie Alter, Geschlecht oder Haushalts­einkommen. Zuschauer und Nutzer können dadurch mit für sie relevanten Werbekampagnen im TV und online gezielt angesprochen werden.



Deutsche wie österreichische Werbekunden können über d-force und die Active Agent DSP darüber hinaus ab sofort länderübergreifende Kampagnen program­matisch schalten. Die Buchung erfolgt in einem Prozess und über eine Plattform bei den jeweiligen Länder-Vermarkterhäusern.



Für eine umfassende Beratung und einen hochwertigen First-Level-Support der Werbekunden in Österreich stellt d-force ein eigenes Team zur Verfügung. Es betreut den österreichischen Markt vorerst vom d-force Unternehmenssitz in Freiburg aus.



Jens Pöppelmann, Geschäftsführer d-force, erklärt: „d-force ist auch für die österreichische Vermarktungsbranche ein Meilenstein. Mit seinem One-Stop-Shopping-Ansatz vereinfacht das Angebot die Buchung von kombinierten Addressable-TV- und Video-Kampagnen und sichert programma­tischer Bewegt­bildwerbung damit signifikante Wachstums­potenziale. Davon profitieren alle über die Active Agent Demand-Side-Plattform buch­baren Bewegtbildanbieter nach­haltig. Ich freue mich sehr, dass wir die von uns angestrebte Internationa­lisierung schon nach so kurzer Zeit erreicht haben. Darauf können wir für die weitere Expansion in Europa bestens aufbauen.“

