Kurz vor Jahreswechsel: JV aus Inovalis REIT und TFI EU PROPERTY INCOME FUND kauft "Arrows"

Inovalis REIT und TFI EU PROPERTY INCOME FUND haben kurz vor Jahresende das Bürogebäude „Arrows“ in Neu-Isenburg erworben.



Das DGNB Gold zertifizierte Gebäude verfügt über eine vermietbare Fläche von rund 12.500 Quadratmetern. Hauptmieter des langfristig vermieteten Multi-Tenant-Gebäudes ist der amerikanische Elektro-Komponenten Hersteller Arrow Electronics.



Das 2013 errichtete Objekt befindet sich in der Frankfurter Straße 211 / Du-Pont-Straße und profitiert in dieser Lage von der zukünftigen S-Bahn-Anbindung über die Regionaltangente West und die angrenzende Entwicklung „Stadtquartier Süd“.



Neben einer herausragenden Gebäudequalität verfügt das Objekt mit insgesamt 330 Stellplätzen in der Tiefgarage und dem angeschlossenen Parkhaus auch über einen exzellenten Parkschlüssel.



Die Käufer wurden im Rahmen der Transaktion von Advenis Investment Advisors begleitet.



Der Verkäufer wurde exklusiv von Cushman & Wakefield beraten.

Cushman & Wakefield LLP

Cushman & Wakefield ist ein führendes globales Immobilienberatungsunternehmen, das seine Kunden bei Entscheidungen im Hinblick auf ihre Arbeits-, Einkaufs- und Lebenswelten unterstützt. 45.000 Mitarbeiter in weltweit über 70 Ländern verfügen über lokales und globales Wissen, mit dem sie Nutzern und Investoren signifikanten Mehrwert schaffen. Mit einem Umsatz von 6 Milliarden US-Dollar in den Kernkompetenzen Office Agency, Retail Agency, Asset Services, Capital Markets, Global Occupier Services, Project & Development Services, Tenant Representation, Valuation & Advisory, Facility Services (C&W Services) und Investment & Asset Management (DTZ Investors) zählt Cushman & Wakefield zu den größten Immobilienberatungsunternehmen weltweit. Das Jahr 2017 steht ganz im Zeichen des 100-jährigen Jubiläums der Marke Cushman & Wakefield. Seit 100 Jahren setzen wir die Wünsche und Ideen unserer Kunden um. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.cushmanwakefield.de oder folgen Sie @CushWake per Twitter.



