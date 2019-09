Pressemitteilung BoxID: 767037 (CURRENTA GmbH & Co. OHG)

Blickrichtung: Zukunft!

Chempark Leverkusen / Tag der Ausbildung am 14. September für zukünftige Azubis, ihre Familien und Lehrkräfte

Viele Tausend junge Menschen bewerben sich jedes Jahr auf einen von über 800 Ausbildungsplätzen im Chempark. Aber welcher Beruf ist der richtige? Wie sieht der Arbeitsalltag und wie der Arbeitsplatz der verschiedenen Berufe aus? Und welche Zukunftsaussichten hat eine Ausbildung im Chempark? Viele wichtige Fragen rund um die berufliche Zukunft junger Menschen werden beim Tag der Ausbildung am 14. September im Currenta-Ausbildungszentrum beatwortet. Unter dem Motto „Deine Zukunft – schau rein und mach mit“ können sich Schüler, ihre Familien und Lehrer auf dem Ausbildungscampus bei persönlichen Gesprächen, an Aktionsständen oder bei Vorträgen über das komplette Angebot im Chempark-Ausbildungsverbund informieren. Und das besteht aus über 20 naturwissenschaftlichen, technischen oder kaufmännischen Berufsbildern.



Dazu zählen Ausbildungsberufe wie zum Beispiel Chemikant/-in, Chemielaborant/-in, Industriemechaniker/-in oder Elektroniker/-in für Betriebstechnik. Aber auch hochspezialisierte Berufsbilder können am Standort erlernt werden. Ein Beispiel ist die Ausbildung von jungen Menschen zu Werkfeuerwehrleuten. Darüber hinaus ist es möglich, Theorie und Praxis in einem dualen Studiengang zu kombinieren, etwa in den Studiengängen „Verfahrenstechnik“, „Maschinenbau“ oder „Wirtschaftsinformatik“



Unternehmen stellen sich vor – Azubis zeigen ihren Arbeitsplatz

Aber nicht nur für potenzielle Bewerber lohnt sich der Besuch. Auch die neuen Leverkusener Auszubildenden können ihren Familien und Freunden sowie interessierten Schülerinnen und Schülern ihren Arbeitsplatz zeigen. In Werkstatt, Labor und Technikum beantworten Ausbilder und Azubis Fragen rund um den Ausbildungsalltag.



Moderne Ausbildungsinfrastruktur – umfassende Ausbildungsinhalte

Die Ausbildung im Chempark übernimmt der Chempark-Manager und -Betreiber Currenta, sowohl zum Beispiel für Bayer, Covestro und Lanxess als auch für den eigenen Bedarf. Dabei legen alle Beteiligten neben einer modernen Ausbildungsinfrastruktur einen besonderen Wert auf passgenaue Ausbildungsinhalte. Wilhelm Heuken, Bildungsleiter bei Currenta: „Die Unternehmen im Chempark benötigen gut ausgebildete und handlungsfähige Fachkräfte, um auch in Zukunft konkurrenzfähig zu bleiben. Ein entscheidender Faktor dabei ist die Ausbildung nach modernsten Standards. Genau das gewährleisten wir an unserem Ausbildungscampus am Standort. Dadurch entsteht für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation. Vor allem aber profitieren unsere Azubis!“



Am Standort Leverkusen hatte Currenta vor rund einem Jahr mit dem MultiPlantCenter4.0 eine komplett vernetzte neue Ausbildungsinfrastruktur in Betrieb genommen. Auch diese kann beim Tag der Ausbildung besichtigt werden. Bei der Einweihung im vergangenen Jahr lobte NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann das Konzept: „Eine gute Ausbildung ist die beste Voraussetzung für ein erfolgreiches Berufsleben und die beste Versicherung gegen Arbeitslosigkeit. Das ist hier im Chempark erkannt worden. Sie investieren in eine zukunftsweisende und hochtechnisierte Ausbildungsinfrastruktur. Sie zeigen, wie die Digitalisierung sowohl Arbeits- als auch Ausbildungswelten verändern wird – und vor allem, wie modern, anspruchsvoll und chancenreich eine duale Ausbildung sein kann.“



Auf einen Blick:

Tag der Ausbildung am Samstag, 14. September 2019 – 10 bis 15 Uhr

Von 10 bis 15 Uhr laden Ausbilder und Azubis in den Ausbildungscampus an der B8 (Düsseldorfer Straße, zwischen Tor 11 und Tor 12) ein. Neben Currenta werden sich auch die Chempark-Unternehmen Bayer, Covestro, LANXESS, Chemion und Tectrion mit ihren Ausbildungsangeboten vorstellen. Der Eintritt in den Ausbildungscampus ist frei.



Über die Ausbildung im Chempark

An den drei Chempark-Standorten Leverkusen, Dormagen, Krefeld-Uerdingen können Jugendliche einen von über 20 Berufen erlernen. Der Chempark-Manager und -Betreiber Currenta bildet hier über 2.100 junge Menschen aus – unter anderem für Bayer, Covestro, Lanxess, Tectrion, die Ausbildungsinitiative Rheinland und für den eigenen Bedarf. Rund 800 Nachwuchsfachkräfte beginnen Jahr für Jahr ihre Ausbildung im naturwissenschaftlichen, technischen oder kaufmännischen Bereich: von "A" wie Automatisierungselektroniker/in über Chemikant/in, Kauffrau/mann für Büromanagement und Laborant/in bis "Z" wie Zerspanungsmechaniker/in.



Weitere Informationen zur Ausbildung bei Bayer, Covestro, Currenta, LANXESS, Chemion und Tectrion sind unter www.karriere.bayer.de, www.karriere.covestro.de, www.entdecke.currenta.de, www.ausbildung-lanxess.de, www.chemion.de/karriere und www.tectrion.de/karriere zu finden.



