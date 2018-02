Klein, leicht, kompakt: Das MUNDO 518T Reisestativ von CULLMANN

Mit dem MUNDO 518T erweitert CULLMANN die erfolgreiche MUNDO Stativserie um ein kleines, leichtes und kompaktes Reisestativ, das sich auch als Tischstativ eignet.



Bei der Auswahl des passenden Reisestativs sind Gewicht, Größe und Bauweise für viele Fotografen wichtige Faktoren. Das MUNDO 518T erfüllt alle diese Anforderungen. Als Mitglied der etablierten MUNDO Stativserie versteht sich die gewohnte CULLMANN-Qualität dabei von selbst.



Trotz seines geringen Gewichts von nur knapp mehr als 800 Gramm ist das MUNDO 518T robust: CNC-gefräste Aluminiumteile garantieren Stabilität. Die Stativbeine sind aus eloxiertem Aluminium gefertigt. Der Aluminium-Kugelkopf mit Kamera-Schnellkupplung ist Arca kompatibel und passt für Kompaktkameras, Systemkameras und DSLR-Kameras gleichermaßen.



Das MUNDO 518T lässt sich in der Höhe zwischen 18 cm und 52,5 cm verstellen. Die dreifache Stativbeinverstellung inklusive Makrostellung bietet Flexibilität für verschiedene Aufnahmesituationen. Zusammengeklappt ist das Stativ nur 17,5 cm groß und macht sich so in der mitgelieferten Stativtasche sehr klein. Alternativ kann es mit einem Karabinerhaken an einer großen Fototasche oder einem Rucksack befestigt werden.



Für unterwegs ist das MUNDO 518T damit der ideale Begleiter für alle, die ein kleines, kompaktes Stativ brauchen. Alternativ kann es als Tischstativ eingesetzt werden, beispielsweise für Produktfotos.



Daneben bringt das MUNDO 518T Farbe ins Spiel: Mit vier Varianten in Silber, Orange und Blau – alle im passenden Metalliclook gehalten – und einer Variante in Schwarz erfüllt das MUNDO 518T auch die Wünsche von designorientierten Fotografen.



Features des MUNDO 518T Reisestativ:

• Leichtes Reisestativ mit kompakten Abmessungen

• CNC-gefräste Aluminiumteile für hohe Stabilität

• Dreifache Stativbeinverstellung inklusive Makrostellung

• Stativbeine aus eloxiertem Aluminium

• Aluminium-Kugelkopf mit Kamera-Schnellkupplung (Arca kompatibel)

• Inklusive Stativtasche



Verfügbarkeit:

Das neue MUNDO 518T Reisestativ ist ab sofort im Handel erhältlich.



Unverbindliche Preisempfehlung:

99,99 Euro inkl. Mwst. für das MUNDO 518T, schwarz

99,99 Euro inkl. Mwst. für das MUNDO 518T, silber

99,99 Euro inkl. Mwst. für das MUNDO 518T, orange

99,99 Euro inkl. Mwst. für das MUNDO 518T, blau



BILDDATEN:

CULLMANN mediaPortal: http://mediaPortal.cullmann.de

CULLMANN GERMANY GmbH

Seit mehr als vierzig Jahren - gegründet 1968 in Langenzenn, Deutschland - steht der Name CULLMANN für praxisgerechtes und qualitativ hochwertiges Foto- und Videozubehör. Ausgehend von der Idee über die Entwicklung bis hin zur Produktion eines CULLMANN Produktes, orientieren wir uns stets an den Bedürfnissen des Anwenders. Durch den ständigen Dialog mit Amateuren und Profis kennen wir deren spezielle Anforderungen und berücksichtigen diese bei der Konstruktion und Realisation. Jedes CULLMANN Produkt garantiert dem Anwender den größtmöglichen Nutzen, eine einfache und durchdachte Bedienung, eine zuverlässige Funktionsweise, ein unverwechselbares Design, hochwertige Materialien und eine lange Lebensdauer zu einem fair kalkulierten Preis.

