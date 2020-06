CUBION Immobilien AG

CUBION hat sich als inhabergeführtes Maklerunternehmen auf dem Gewerbeimmobilienmarkt im Ruhrgebiet etabliert Es wurde vor nunmehr 14 Jahren gegründet und gehört zu den marktführenden Maklerhäusern des Ruhrgebietes Unsere Kunden profitieren von der sehr hohen Markttransparenz, die wir ihnen bieten können Diese ist Basis für zahlreiche Trans aktionen im Ruhrgebiet Wir setzen auf die Werte und Stärken eines inhabergeführten Unternehmens und versprechen personelle Kontinuität auf hohem Niveau Seit nunmehr neun Jahren ist CUBION von der Royal Institution Of Chartered Surveyors ( berechtigt, den Titel Chartered Surveyors zu führen Diese Auszeichnung ist zusätzlich für Sie Garant für vertrauensvolles und ethisches Arbeiten



CUBION ist Partner der NAI apollo group dem führenden Netzwerk unabhängiger Immobilienberatungsunternehmen in Deutschland Mit deutschlandweit vierzehn Standorten und über 160 Immobilien experten sind wir in Deutschland für nationale und internationale Kunden tätig.



Weitere Informationen über CUBION finden Sie im Internet unter www.cubion.de