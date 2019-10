Pressemitteilung BoxID: 770248 (CUBION Immobilien AG)

Bochum: CUBION vermittelt 3.620 m² in ehemaliger Vonovia Zentrale an die Oberfinanzdirektion NRW

Die Oberfinanzdirektion NRW hat durch Beratung der CUBION Immobilien AG, Partner der NAI apollo group, in der früheren Zentrale des Wohnungskonzerns Vonovia in Bochum 3.620 qm Bürofläche für 15 Jahre gemietet. Die gute Infrastruktur, zahlreiche Stellplätze sowie die effizient nutzbare Raumstruktur waren positive Faktoren bei der Gebäudeauswahl.



Das rund 17.600 m² große Gebäude in der Philippstraße 3 gehört seit kurzem der Essener Firma Fakt AG, die das Gebäude umfangreich modernisieren wird.

