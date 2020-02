Pressemitteilung BoxID: 786353 (CTK Cottbus Carl-Thiem-Klinikum gGmbH)

WochenbettHotel "tourt" durch Cottbus

Seit Anfang Februar gibt es einen neuen Blickfang auf den Cottbuser Schienen: krabbelnde Babies und eine glückliche Mutter schmücken eine Straßenbahn und machen so auf das neue Cottbuser WochenbettHotel am Carl-Thiem-Klinikum aufmerksam. Erst im Januar ist es offiziell eröffnet worden.



„Wir wollen auf diesem Weg noch mehr werdende Eltern aus Cottbus und dem Umland auf die neue Qualität in der Geburtshilfe am CTK aufmerksam machen.“ betont CTK-Geschäftsführer Götz Brodermann.



Das WochenbettHotel bietet mit Einzel- und Familienzimmern, einem Buffet-Raum und Räumlichkeiten für die Eltern-Akademie vor allem auch höchstmögliche Sicherheit für Eltern und Kind. Über 1000 Kinder kommen hier jährlich zur Welt. Das Klinikum hat ein Perinatalzentrum der Versorgungsstufe 1, ist damit für die Betreuung von Risikoschwangerschaften und sehr früh geborenen Kindern spezialisiert. Somit bietet das WochenbettHotel den sicheren Wohlfühlservice für werdende Eltern aus ganz Südbrandenburg. Sie können hier ihr langersehntes Kind in intimer Atmosphäre kennen- und betreuen lernen.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (