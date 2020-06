Pressemitteilung BoxID: 802473 (CTK Cottbus Carl-Thiem-Klinikum gGmbH)

'Mozart' zu Besuch im CTK

Klassik in der Klinik. Am Carl-Thiem-Klinikum Cottbus wird das langsam schon zu einer willkommenen Tradition. Nach Musikern des Staatstheaters Cottbus und des Brandenburgischen Landespolizeiorchesters hat sich für Donnerstag, den 11. Juni ein Holzbläsertrio des Cottbuser Konservatoriums für ein kleines Konzert angekündigt.



Für die 16 und 17 Jahre alten Musikerinnen bedeuteten die vergangenen Wochen im Rahmen der Corona-Pandemie eine Zeit ohne Bühnenauftritte und gemeinsames Proben. Dennoch haben sie sich - jede einzeln für sich – intensiv auf die Teilnahme am Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ vorbereitet. Dieser musste allerdings abgesagt werden.



So ganz auf die Präsentation seines Könnens will das Trio aber dennoch nicht verzichten – jetzt kommt sein musikalisches Repertoire den Patienten und Mitarbeitern am CTK zugute. Morgen ab 10 Uhr wollen die jungen Musikerinnen mit Klarinette, Flöte und Fagott beschwingte Mozartkompositionen im Foyer des CTK zu Gehör bringen.



Medienvertreter sind herzlich willkommen.

