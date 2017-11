Romantisch heiraten im historischen Ambiente

Wer seine Hochzeit plant und es unvergesslich und romantisch haben möchte, sollte jetzt weiterlesen…



Wer seine Hochzeit im Romantik Hotel Linslerhof feiert, wird ein einmaliges Fest haben und eine tolle Hochzeitsnacht dazu. Der Grund: Der Linslerhof zählt mit zu den schönsten Hochzeits-Locations im Saarland und das nicht nur aufgrund des einmaligen Ambientes, sondern auch, weil alles von A bis Z professionell organisiert und nichts dem Zufall überlassen wird. Das Brautpaar kann sich entspannt zurücklehnen und sich auf die Feier und die Hochzeitsnacht freuen. Der aus dem 12. Jahrhundert stammende Gutshof vereint Tradition und malerisches Ambiente mit modernem Komfort, herzlicher Gastfreundschaft und köstlicher Kulinarik. Die „Hotel-Wedding Planerin“ ist für die Organisation der Hochzeit die ideale Ansprechpartnerin. Sie sorgt mit Leichtigkeit, Liebe und Professionalität dafür, dass der schönste Tag im Leben genau zu diesem wird!



Der Charme des Gutshofes entsteht durch das Gesamt-Ensemble: Das 4 Sterne Hotel mit seinen 62, im Landhausstil, eingerichteten Zimmern, die hervorragenden Restaurants und last but not least die wunderschöne Kapelle „St. Antonius“ und das Trauzimmer „Kaiser Barbarossa“. In der denkmalgeschützten Kapelle gibt es Platz für ca. 55 Personen und es besteht die Möglichkeit, sich vom Pfarrer oder Pastor der eigenen Gemeinde trauen zu lassen oder von einem Geistlichen aus der Region. Das Trauzimmer „Kaiser Barbarossa“ steht für die standesamtliche Zeremonie zur Verfügung. Oder man lässt sich unter der alten Gutshoflinde trauen… Bei strahlendem Sonnenschein und mit einem strahlenden Brautpaar - eine schöne Vorstellung.



Für die Feier stehen gleich drei unterschiedlich große Räumlichkeiten zur Verfügung. Restaurant Georgstube bis 60 Personen, Festsaal „Hubertus“ mit Rosengarten bis 100 Personen und der Festsaal „Marstall“ mit Marstallgasse und Hotelwiese für bis zu 240 Personen.



Ob Fotografen, Hochzeitsfilmer, Bands, DJs, Floristen, Stylisten, Babysitter, Kutschfahrten, Menü, Einladungen, Hochzeitstorte und vieles andere mehr, die zukünftigen Brautleute brauchen sich um nichts zu kümmern, nur genießen.



Der schönste Tag könnte z. B. so aussehen:



Mit der Kutsche zur Trauung in die gutseigene St. Antonius Kapelle. Nach der Trauzeremonie zum Champagnerempfang in den Rosengarten, festliches Hochzeitsdinner am Abend mit Galabüffet und Musik und Tanz bis in die frühen Morgenstunden, oder ein Gartenfest mit Barbecue – ganz nach Gusto.



Wer einen außergewöhnlichen Ort für seine Hochzeit sucht, wird ihn im Linslerhof finden – garantiert! Einfach Kontakt aufnehmen und sich individuell beraten lassen.



Weitere Informationen: Romantik Hotel Linslerhof, Linslerhof 1, rezeption@linslerhof.de, 66802 Überherrn, Tel. 06836 – 8070, www.linslerhof.de

Country life von Boch-Galhau GmbH & Co. KG

Mitte der 90er Jahre erweckte Brigitte von Boch-Galhau den Charme des Gutshofes erneut zum Leben. Seit jeher präsentiert sich das Vier-Sterne-Hotel seinen Gästen mit 62 Zimmern, die auf drei historische Gebäude aufgeteilt sind und über Bad/Dusche/WC, Telefon, Fernsehen und Minibar verfügen. Im englischen Landhausstil gehalten und mit viel Liebe zum Detail ausgestattet, wurde vor allem viel Wert auf Gemütlichkeit und familiäre Atmosphäre gelegt. Und so erhielt jedes der Zimmer - in den Kategorien Standard, Comfort und Deluxe - seinen individuellen und unverwechselbaren Charakterschliff. Jagd- und Hundeschule, sowie einer Falknerei und die Pferdehaltung komplettieren ein einzigartiges Angebot.

