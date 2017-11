Haltestellenverlegung in Sandow

Ab Freitag, 10. November 2017, um 7:00 Uhr kann aufgrund von Bauarbeiten in der Wendeschleife Sandow die Einstiegshaltestelle leider nicht mehr durch die Straßenbahnlinie 2 bedient werden. Fahrgäste nutzen stattdessen bitte ersatzweise die Ausstiegshaltestelle gegenüber.



Weiterhin beachten Fahrgäste bitte, dass die Busse der Linie 5N von Montag bis Donnerstag die Ersatzhaltestelle auf der Kreuzung Muskauer Straße bedienen. Am Freitag sowie am Wochenende verkehren die Busse des Schienenersatzverkehrs der Linie SEV 5 sowie die Busse der Linie 5N planmäßig ab der Einstiegshaltestelle Sandow.



Die Veränderungen gelten bis auf Weiteres.



Für auftretende Erschwernisse bittet Cottbusverkehr die Fahrgäste um Verständnis.

