Pressemitteilung BoxID: 745306 (CONZEPS GmbH)

Armin Dewitz gründet auf Immobilien spezialisierte Beratungsagentur CONZEPS

Zusammen mit Heike Voßhenrich und Corinna Meier gründet der langjährige Agenturchef von Dewitz, Selzer, Partner, Armin Dewitz, die auf die Beratung von Bau- und Immobilienunternehmen spezialisierte Agentur CONZEPS. Er sieht bei dieser Kundengruppe hohen Bedarf an kreativen, schnellen und effizienten digitalen Marketinglösungen, die insbesondere Vertriebsverantwortliche in der Immobilienbranche zur Überzeugung ihrer jeweiligen Zielgruppen einsetzen können: Die Zeit- und Aufmerksamkeitsspanne für den Vertriebsangang wird immer kürzer – deswegen zeigen reine Printmedien und statische Webseiten weniger Wirkung als dynamische Präsentationsformen, die auf Animation, bewegtes Bild und virale Verteilung setzen.



„Diesen Bedarf wollen wir mit CONZEPS decken“ sagt Armin Dewitz. Die Mischung aus Jung und Alt, langjähriger Marketing-Erfahrung, Konzeptionsstärke und Kreativität gepaart mit hoher Branchenexpertise und Know-How für die Umsetzung in neue, digitale Präsentationsformen sei dabei ausschlaggebend: „Wir kennen die Industrie und die Bedarfe aller Stakeholder. Die konkreten Aufgabenstellungen verknüpfen wir mit dem Wissen, wie man das mit realistischen Budgets auch in moderne Medien umsetzen kann.“



Die Neugründung CONZEPS steht von Anfang an auf einer breiten und soliden Basis. Denn neben der Architektin und Immobilienökonomin Heike Voßhenrich wird auch Corinna Meier Gesellschafterin. Heike Voßhenrich integriert ein eigenes Kreativteam aus ihrer bisherigen immo media management, einer auf Immobilien spezialisierten Beratungsagentur. Corinna Meier bringt zudem ihre langjährige Produktions- und Beratungserfahrung ein.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (