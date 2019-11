Pressemitteilung BoxID: 775850 (Conventus Congressmanagement & Marketing GmbH)

Hebammen-Notstand im Kreißsaal: Kampf um finanzielle Anerkennung in der Geburtshilfe

„Es ist bewundernswert, was Hebammen für die Frauen leisten!“

Prof. Dr. med. Franz Kainer, Präsident der DGPM



Plätze in der Hebammenausbildung sind nach wie vor sehr begehrt. Gleichzeitig fehlt es an Hebammen in den Geburtskliniken. Was sind die Hintergründe des akuten Hebammenmangels in der Geburtshilfe? Wie sind die Versorgungsprobleme in den Kreißsälen zu lösen? Und welche Möglichkeiten gibt es für kleine Kliniken bei Personalproblemen in der Geburtsstation? Diese Fragen beleuchtet ein hochrangiger Fachkongress in Berlin mit Experten für den gesamten Bereich der Geburtshilfe, Neonatologie, Hebammenwissenschaft sowie deren Nachbargebiete.



Zu wenig Hebammen, Kreißsaal geschlossen, keine ausreichende Betreuung von Geburten - für Schwangere und junge Mütter ist es oft schwer, überhaupt eine Hebamme zu finden. Wie kommt es zu dem Notstand, dass in der Geburtshilfe so viele Hebammenstellen unbesetzt sind? Die Diskussion um die bundesweite Mangelversorgung der Geburtskliniken mit Hebammen und Fachärzten und Lösungsmöglichkeiten struktureller Probleme gerade auch in kleineren Geburtskliniken ist ein hochaktuelles Thema beim 29. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Perinatale Medizin (DGPM) e. V. vom 28. bis 30. November 2019 in Berlin. Die DGPM ist die älteste und mit Abstand größte Fachgesellschaft für das interdisziplinäre Gebiet "Perinatale Medizin" im deutschsprachigen Raum.





„Vor allem im Kreißsaal fehlt es an Hebammen“, so Prof. Dr. med. Franz Kainer, Präsident der DGPM und Chefarzt der Abteilung für Geburtshilfe und Pränatalmedizin, Klinik Hallerwiese, Nürnberg. „Es ist bewundernswert, was sie für die Frauen leisten.“ Ein entscheidender Grund für den akuten Hebammenmangel liege in der fehlenden finanziellen Anerkennung der immensen Verantwortung im Kreißsaal: „Die körperlich und geistig anstrengende und schwierige Arbeit der Hebammen in der Geburtsklinik muss endlich auch finanziell anerkannt werden. Unsere Forderungen gehen in die Richtung, dass dieser enorm hohen Arbeitsaufwand auch finanziell ausgeglichen wird.“ Für Prof. Kainer steht fest: „Wenn Hebammen anständig bezahlt werden, hätten wir kein Versorgungsproblem in der Geburtshilfe!“



Dass der Beruf der Hebamme zu wenig wertgeschätzt wird und vor allem fest angestellte Hebammen für ihre Arbeit im Kreißsaal unterbezahlt sind, beklagt auch der Deutsche Hebammenverband. Trotz Schichtdienst und Wochenendeinsätzen bleiben den Geburtshelferinnen kaum mehr als 2000 Euro netto monatlich. Und das bei belastenden Arbeitsbedingungen, wenn eine einzige Hebamme drei, vier oder sogar bis zu fünf Frauen gleichzeitig bei der Entbindung zu betreuen hat: Auch dann bekommt sie keine höhere Vergütung als bei einer einzigen Geburt. Hintergrund für die immense Belastung im Kreißsaal sind nicht nur die gestiegenen Geburtenzahlen, sondern auch, dass die Krankenkassen den Kliniken pro Geburt immer nur eine "Fallpauschale" zahlen, bei der es keine Rolle spielt, ob eine Entbindung zwei oder 22 Stunden dauert.



Die schlechte Finanzierungs- und Versorgungssituation bleibt nicht ohne Auswirkungen auf die Geburtshilfe. Ideal wäre eine 1:1-Betreuung, so dass jeder gebärenden Frau eine Hebamme zur Seite steht und die Geburt in Ruhe mit der nötigen Zeit geschehen kann. Das Problem des Hebammen-mangels besteht deutschlandweit. Verschärft wird die angespannte Versorgungssituation zusätzlich durch die Schließung von Kreißsälen in kleinen Kliniken. Mit einer Minimalbesetzung mit nur einer Hebamme ist eine verantwortungsvolle Geburtshilfe kaum zu leisten.



Prof. Kainer plädiert für vernünftige politische Vorgaben, mit denen auch kleinere Geburtskliniken in abgelegenen Gegenden unterstützt werden, so dass Frauen ihre Kinder weiterhin wohnortnah zur Welt bringen können. Personalprobleme in wenig besiedelten Gebieten mit mehreren kleinen Kliniken könnten zum Beispiel durch den Einsatz eines gemeinsamen Kreißsaals gelöst werden, indem die Hebammen im Verbund eingesetzt werden: „Es ist ganz klar eine politische Aufgabe, eine entsprechende Gesetzesstruktur zu schaffen, mit der weiterhin eine flächendeckende Versorgung für die schwangeren Frauen gewährleistet ist.“



Die aktuelle Diskussion zum Hebammenmangel in der Geburtshilfe ist eins der spannenden Kongressthemen bei der DGPM-Tagung in Berlin. Das komplette wissenschaftliche Programm gibt es unter www.dgpm-kongress.de.

