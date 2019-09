Pressemitteilung BoxID: 767277 (Conventus Congressmanagement & Marketing GmbH)

50. Jubiläumstagung Deutsche Gesellschaft für Medizinische Physik (DGMP) in Stuttgart

Interview mit den Tagungspräsidenten: Rasante Entwicklungen in der Medizinphysik mit dynamischem Potenzial

Die 50. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Physik (DGMP) findet vom 18. bis 21. September 2019 in Stuttgart statt - dem Gründungsort der DGMP. Bevor im "Haus der Wirtschaft" rund 800 Expertinnen und Experten aus der Medizinischen Physik und angrenzenden Disziplinen zum Jubiläumskongress zusammenkommen und die neuesten Forschungsergebnisse und Spitzentechnologien vorstellen und diskutieren, geben die beiden Tagungspräsidenten hier im Interview erste Einblicke zu den aktuellen Schwerpunkten und Highlights des hochkarätigen Kongresses und den neuen technologischen Trends auf dem ständig wachsenden Gebiet der Medizinischen Physik: PD Dr.-Ing. habil. Christian Gromoll, Marienhospital Stuttgart, Abteilung Medizinische Physik und Dipl.-Ing. (TU) Nils Wegner, Klinikum Stuttgart, Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie/MVZ Medizinische Physik.



Der Jubiläumskongress der DGMP bietet mit seinem wissenschaftlichen Programm wieder vielfältige aktuelle Ansatzpunkte für einen spannenden fachlichen Austausch. Welche wichtigen Schwerpunkte und besonderen Akzente haben Sie gesetzt?



Nils Wegner/ Christian Gromoll: Neben dem breiten Spektrum der Medizinischen Physik, welches die Jahrestagung alljährlich abbildet, liegen einige Schwerpunkte des diesjährigen Kongresses im zunehmenden Einsatz von Hybridgeräten, im neuen Strahlenschutzrecht, in der immer stärkeren Digitalisierung in der Medizin sowie dem zunehmenden Einzug von Künstlicher Intelligenz in Diagnostik und Therapie. Wichtig ist es uns auch, neue interaktive Formate auszuprobieren, welche den fachlichen Austausch noch mehr unterstützen sollen. Und natürlich spielen auch die Sessions zum 50-jährigen Jubiläum der DGMP eine wichtige Rolle, die sich wie ein roter Faden durch den Kongress ziehen, und welche neben der Rückschau vor allem einen Blick in die Zukunft der Medizinischen Physik werfen sollen.



Die rasante Weiterentwicklung der Medizinischen Physik zeigt sich auch in den diversen Fort- und Weiterbildungsangeboten und Hands-on Workshops zur Optimierung der bildgebenden Verfahren in Radiologie, Strahlentherapie, Nuklearmedizin und der Audiologie. Welches sind besonders spannende Themen für einen interdisziplinären Austausch? In welchen Bereichen erwarten Sie neue Impulse?



Nils Wegner/ Christian Gromoll: Uns war es wichtig, neben dem wissenschaftlichen Programm, auch durch Kollegen selbst organisierte Fachsitzungen und praxisorientierte Angebote in Form von Workshops zu integrieren. Dabei ist sicherlich der APT-Workshop zum Thema MPE in der Radiologie, aber auch die zugehörigen Refresher-Kurse, welche gezielt den aktuellen Entwicklungen Rechnung tragen, zu nennen. Wir freuen uns, dass wir dafür auch interessierte Ärzte gewinnen konnten und sich somit die Möglichkeit des interdisziplinären Austauschs eröffnet. Aber auch die anderen Workshops bieten eine gute Gelegenheit sich praxisrelevantes Wissen anzueignen und mit den Kollegen und Industriepartnern ins Gespräch zu kommen.



An vier Kongresstagen wird es unter anderem 29 spannende Sessions geben, darunter eine eigene Session zur Medizinischen Physik in den Entwicklungsländern mit Referenten aus Südasien - Pakistan, Indien und Bangladesch. Welche aktuellen Entwicklungen stehen dabei im Fokus?



Nils Wegner/ Christian Gromoll: In vielen dieser Länder gibt es gut ausgebildete und hoch motivierte Uni-Absolventen. In Ergänzung dazu muss es uns gemeinsam gelingen, auch das erforderliche zusätzliche Spezialwissen in diese Länder zu tragen und den Absolventen eine berufliche Perspektive vor Ort zu geben. Denn fachlich qualifiziertes Personal ist der Schlüssel zu einer Medizin auf qualitativ hohem Niveau, die Verfügbarkeit der Technologie an sich ist meistens nicht das Problem. Hier können sowohl staatlich geförderte als auch die vielen privat organisierten Ausbildungskooperationen einen wichtigen Beitrag leisten. Ziel muss es sein, in den entsprechenden Ländern Strukturen zu etablieren, dass die nächste Generation der Fachkräfte dann direkt vor Ort ausgebildet werden kann und auch vor Ort bleibt.



Ein besonderes Highlight sind Sondersitzungen mit Rückblick auf 50 Jahre DGMP: Erforschung, Entwicklung, Anwendung und Fortschritt physikalischer und technischer Methoden in der Medizin. Außerdem sind zur Jubiläumstagung hochkarätige Wissenschaftler eingeladen, die ihre aktuellen Forschungsdaten vorstellen. Welche spannenden Vorträge sind besonders hervorzuheben?



Nils Wegner/ Christian Gromoll: Ein Highlight wird sicherlich der Vortrag von Herrn Prof. Reinhard im Rahmen der 50-Jahre-Feierlichkeiten zur zukünftigen Entwicklung der Medizinischen Physik am Freitagnachmittag. In der sich anschließenden Podiumsdiskussion mit hochrangigen Vertretern aller befreundeten nationalen und internationalen Fachgesellschaften sollen die Zukunftsperspektiven der Medizinischen Physik diskutiert, aber auch das Auditorium durch die Möglichkeit der Interaktion mittels App einbezogen werden. Und dann ist da natürlich auch der erstmals stattfindende Science Slam am Freitagabend, organisiert durch die Junge Medizinphysik, bei dem Wissenschaft lebendig auf die Bühne gebracht werden soll. Wir sind alle sehr gespannt darauf.



Topaktuelle Themen sind Künstliche Intelligenz (KI) und Big Data in Strahlentherapie und Diagnostik. Welchen Einfluss hat die KI auf das Arbeitsumfeld in der Medizinphysik? Inwiefern wird sich die Arbeit von Medizinphysikern dadurch ändern?



Nils Wegner/ Christian Gromoll: Das Thema Künstliche Intelligenz ist derzeit in aller Munde, nicht nur in der Medizinphysik. KI wird dazu beitragen, dass sowohl Ärzte als auch Medizinphysiker von Routinetätigkeiten, die gewissen Mustern oder Algorithmen folgen, entlastet werden können. Langfristig ist es durchaus denkbar, dass dies schneller, bei gleichem oder sogar besserem Ergebnis, möglich ist. Bei der Implementierung dieser neuen Technology, bei der Evaluierung der verschiedenen Möglichkeiten, insbesondere aber auch bei der Ergebnisüberwachung, kommt dem Medizinphysiker eine entscheidende Rolle zu. Es wird sicherlich zu einer Veränderung, aber nicht zur Ablösung des Berufsbildes kommen. Entscheidend wird sein, den Digitalisierungsprozess gestaltend zu begleiten und Zukunftsängsten, die auch in der Community vorhanden sind, möglichst frühzeitig zu begegnen.



Das neue Strahlenschutzrecht wird ein wichtiges Diskussionsthema sein: Inwiefern sind insbesondere Medizinphysiker gefordert, wenn es darum geht, die Strahlenbelastung bei medizinischen Untersuchungen für Patienten und Personal noch weiter zu senken?



Christian Gromoll: Im Bereich der radiologischen Diagnostik ist im neuen Strahlenschutzrecht klar geregelt, dass der Medizinphysiker für die Dosimetrie verantwortlich ist. Neben den traditionellen Gebieten Strahlentherapie und Nuklearmedizin wird somit die radiologische Diagnostik als neues Aufgabengebiet für den Medizinphysiker in der Klinik hinzukommen. Neben der Dosis steht hier insbesondere die Dosisoptimierung und -reduktion im Vordergrund des Handelns.



Nils Wegner: Der Medizinphysiker war schon bisher - neben Arzt und MTRA - einer der Hauptakteure, wenn es darum ging, die Strahlenbelastung bei medizinischen Untersuchungen für Patienten und Personal zu senken. Das neue Strahlenschutzrecht, welches die Umsetzung einer neuen Europäischen Richtlinie in deutsches Recht bedeutet, hat hierbei die Rolle des Medizinphysikers explizit nochmals hervorgehoben. Das zeigt sich u.a. darin, dass er bei Untersuchungen, die mit einer höheren Strahlenbelastung verbunden sein können, nun zwingend bei der Optimierung und Überwachung dieser Untersuchungen hinzugezogen werden muss. Hierbei kommen insbesondere die spezifischen Kenntnisse über den Zusammenhang von Dosis und Bildqualität, aber auch weitere physikalische und spezielle Strahlenschutzkenntnisse zum Tragen.



Stichwort Young Investigator Forum und Schülerschnuppertag - die Nachwuchsförderung ist wieder ein großes Thema der DGMP. Welche besonderen Anregungen bietet die Fachtagung für Nachwuchswissenschaftler und auch schon für Schüler und Studenten?



Nils Wegner/ Christian Gromoll: Die Tagung ist für den Nachwuchs eine ideale Plattform, sich mit der Medizinischen Physik und der Fachgesellschaft vertraut zu machen. Es gibt die Möglichkeit, sich bei einer Auftaktwanderung untereinander besser kennenzulernen, in den Sitzungen hautnah die Experten der jeweiligen Fachgebiete zu erleben und mit Ihnen in den Austausch zu kommen und vielleicht die eine oder andere Forschungskooperation zu knüpfen. Der Schülertag am Freitag, welcher komplett durch die Junge Medizinphysik organisiert und bestritten wird, bietet einen guten Einblick in das Fachgebiet, informiert über Berufsfelder und Karrierechancen, und das nicht nur für Schüler. Des Weiteren initiiert die DGMP gerade ein Mentoring-Programm, um junge DGMP-Mitglieder gezielt zu fördern und ihnen die Möglichkeit zu geben, von der Erfahrung berufstätiger Medizinphysikerinnen und Medizinphysiker zu profitieren und sich zu vernetzen. Die Auftaktveranstaltung dazu wird ebenfalls auf dem diesjährigen Kongress stattfinden.



Wir bedanken uns herzlich für das Interview!



Zum Jubiläumskongress der DGMP werden rund 1000 Expertinnen und Experten aus der Medizinischen Physik und angrenzenden Disziplinen erwartet und stellen vom 18. - 21.09.2019 die neuesten Forschungsergebnisse und Spitzentechnologien aus dem ständig wachsenden Forschungsgebiet vor.



Weitere Informationen und das komplette wissenschaftliche Programm unter www.dgmp-kongress.de.

