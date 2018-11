Fashion Diary: Fake Fur

26.11.18

Er ist warm, er ist gemütlich und er ergänzt jedes Outfit um einen großen Wow-Faktor – der Fashion Trend Fake Fur ist unser Convensis-Fashion-Diary-Liebling für diese kalte Jahreszeit. Denn um sich gegen die eisigen Temperaturen im Winter zu schützen, gibt es einfach nichts Schöneres als sich in kuschelweiche Schale zu werfen.



Und noch dazu ist Fake Fur endlich eine gute Sache, die die ganze Modewelt im Sturm erobert hat. Denn ohne jegliche Schuldgefühle können jetzt kuschlige Felle und Kunstpelze in modischen und bewussten Looks kombiniert werden.



Um den fairen Trend durch Accessoires zu ergänzen, gibt es von unseren Kunden Junghans, Esprit, Lunor und traser passende Fashion Pieces, ganz ohne tierische Elemente.



Obere Reihe:

Al Coro – Ring aus der Serenata-Kollektion: 7.750,- Euro

Lunor – Modell aus der A5-Kollektion in Grau-Transparent: 298,- Euro

Junghans – max bill Mega: 845,- Euro



Mittlere Reihe:

traser – P67 OfficerPro GunMetal Blue: 499,- Euro

Al Coro - Ohrringe aus der Palladio-Kollektion: 1.370,- Euro

Esprit - Damenuhr aus der Rock-Kollektion: 119,90 Euro



Untere Reihe:

Lunor - Modell aus der A11 Kollektion in Vintage Grau: 349,- Euro

Mockberg - Livia 34mm mit Mesh-Armband: 159,- Euro

Esprit- Armband aus der Lure-Kollektion: 79,90 Euro



