Condor führt die Vertriebspartnerschaft mit Laudamotion bis Ende April fort

Der Ferienflieger Condor und Laudamotion haben am heutigen Tag eine Vereinbarung über ihre weitere Kooperation geschlossen. Nachdem Condor der österreichischen Airline Laudamotion innerhalb von wenigen Wochen zum Start verholfen hatte, einigten sich die beiden Airlines heute, dass Condor den Verkauf von Flügen ab Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Zürich, Stuttgart, Basel und Wien bis Ende April weiterführen wird. Bis zu diesem Zeitpunkt wird Condor weiterhin die Technologie für die Website Laudamotion.com und verschiedene weitere Vertriebssysteme sowie Vertriebsunterstützung in Deutschland, Österreich und der Schweiz zur Verfügung stellen.



Die bisher von Condor übernommenen Funktionen - wie die Bereitstellung der Verkehrsleitstelle, der Flugvorbereitung sowie die Crewplanung - werden in den nächsten Wochen geordnet an Laudamotion übergeben.



„Im Interesse unserer Kunden werden wir die Vertriebskooperation noch bis zum Ende des Monats fortsetzen“, sagt Christoph Debus, Chief Airline Officer der Thomas Cook Group. „Darüber hinaus konzentrieren wir uns auf das Wachstum der Condor / Thomas Cook Group Airline, insbesondere in Deutschland.“



Gäste, die bei Condor Buchungen für Laudamotion-Flüge nach dem 1. Mai 2018 getätigt haben, werden in den nächsten Tagen direkt von Condor zum weiteren Vorgehen kontaktiert. Kunden, die ihren Flug im Rahmen einer Pauschalreise bei einem Veranstalter gebucht haben, werden gebeten sich an den jeweiligen Veranstalter zu wenden.



Die Thomas Cook Group Airline vergrößerte in diesem Jahr ihre Flotte auf 100 Flugzeuge und wird voraussichtlich nahezu 20 Millionen Fluggäste in den Urlaub fliegen. Mit zusätzlichen Flugzeugen erhöht die Airline ihre Kapazität für den Sommer 2018 um zehn Prozent. Damit wird der gesteigerten Flug-Nachfrage nach dem Ausscheiden der Air Berlin/Niki in Deutschland und Monarch Airline in Großbritannien entsprochen.



Die Thomas Cook Group Airline gehört zu den größten Airlines in Europa. Die Airline ist Teil der Thomas Cook Group und operiert aus den drei Quellmärkten Deutschland, UK und den nordischen Ländern. Als Condor Flugdienst GmbH fliegt das Unternehmen seine Gäste seit 1956 an die schönsten Ferienziele der Welt. Mit einer Flotte aus 100 Flugzeugen bringt die Airline jährlich 18,5 Millionen Passagiere zu mehr als 160 Destinationen. Dabei erwirtschafte der Ferienflieger einen Gesamtumsatz von 3,2 Mrd. britischer Pfund. 8.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten mit Leidenschaft daran, den Kunden stets im Mittelpunkt zu haben. Dies belegen die mehr als 60 Auszeichnungen, die die Airline in den vergangenen fünf Jahren erhalten hat.

