Andiamo: Auf geht's nach Italien mit Condor - Erstflüge ab Frankfurt gestartet

Seit heute verbindet Condor Frankfurt mit Italien. Sieben Ziele stehen den Fluggästen zur Auswahl. Vom 30. Juni bis Ende Oktober 2017 verbindet Condor Frankfurt (FRA) mit den Flughäfen in Bari (BRI), Neapel (NAP) und Lamezia Terme (SUF) im Süden Italiens. Fünf Mal pro Woche stehen im gleichen Zeitraum Sizilien mit Catania (CTA) und Palermo (PMO) im Flugprogramm. Darüber hinaus wird Sardinien mit Olbia (OLB) und Cagliari (CAG) fünf Mal wöchentlich angeflogen. Mit einer Veranstaltung am Boarding Gate, die ganz im italienischen Stil gehalten wurde, feierte der Frankfurter Flughafen die neuen Ziele gemeinsam mit Deutschlands beliebtester Airline. Bei Eis, gutem Kaffee und einer Erstflugtorte konnten die Passagiere sich schon einmal auf das Dolce Vita in ihrer Urlaubsdestination einstimmen.



„Italien ist ein komplett neuer und höchst interessanter Markt, den Condor für ihre Fluggäste ins Programm aufgenommen hat. Wir gehen damit im Sommer 2017 neue Wege und wollen unseren Kunden neue und alternative Urlaubsziele bieten. Die Buchungen zeigen, dass unseren Kunden dieses Angebot gefällt“, so Paul Schwaiger, Commercial Director Continental Europe Thomas Cook Group Airlines. „Neben unseren 37 weiteren Sonnenzielen, bietet die Vielfältigkeit unserer Italienziele für all unsere Passagiere das optimale Urlaubsprogramm.“



Flüge, beispielsweise nach Neapel, sind bereits zu einem günstigen Oneway-Komplettpreis ab nur 69,99 Euro in der Economy oder 109,99 Euro in der Premium Class verfügbar. Plätze an Bord von Condor Flugzeugen sind online auf www.condor.com, telefonisch unter 01806/767767 (0,20€/Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,60€/Anruf) oder im Reisebüro buchbar.



Im Sommer 2017 setzt Condor auf einigen Italien Strecken Flugzeuge von Partnerairlines ein. So kann Condor ihren Gästen auch während der Hochsaison zusätzliche Flüge in den Urlaub anbieten. Der Ferienflieger wählt die Partnerairlines nach streng festgelegten Qualitäts- und Sicherheitsstandards aus. Ebenfalls die Sitzabstände, das Mahlzeitenangebot, die Klassenkonfiguration sowie das Bordverkaufsangebot entsprechen dem Condor Standard. Weitere Informationen erhalten Kunden unter: https://www.condor.com/de/fliegen-geniessen/condor-partner/condor-fluege-mit-partner-airlines.jsp

Condor Flugdienst GmbH

Die Condor Flugdienst GmbH fliegt ihre Gäste seit 1956 an die schönsten Ferienziele der Welt. Die traditionsreiche Airline ist 100-prozentige Tochter der Thomas Cook GmbH. Jährlich fliegen über sieben Millionen Kunden mit Condor zu rund 80 Destinationen in Europa, Amerika, Afrika und Asien. Das Streckennetz des Ferienfliegers umfasst durch Kooperationen mit Airlines in den Zielgebieten über 230 Ziele. Seit 2013 bildet Condor innerhalb der Thomas Cook Group plc gemeinsam mit den Fluggesellschaften Thomas Cook Airlines UK, Thomas Cook Airlines Scandinavia und Thomas Cook Airlines Belgium die Thomas Cook Group Airlines. Die Flotte der Airlines der Thomas Cook Group besteht aus 94 modernen und umweltfreundlichen Flugzeugen, davon 44 Flugzeugen aus der Condor Flotte: Neun Airbus A320, sieben Airbus A321, zehn Boeing 757-300 und achtzehn Boeing 767-300. Die Flugzeuge werden von den eigenen Technikbetrieben der Airlines gewartet. Der Ferienflieger wurde dieses Jahr zum dritten Mal in Folge in einer Umfrage von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ) als beliebtesten Airline der Deutschen ausgezeichnet.





