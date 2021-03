Es ist offiziell: Toni Garrn und Alex Pettyfer erwarten ihr erstes Kind. Mit VOGUE sprach die werdende Mutter exklusiv über die Schwangerschaft, ihre Vorfreude und die körperlichen Veränderungen. Toni Garrn verriet außerdem, was ihr neben der Müdigkeit aktuell die meisten zu schaffen macht und weshalb für sie genau jetzt der richtige Zeitpunkt für die Familiengründung ist.



Nachfolgend finden Sie Auszüge aus dem Interview mit Toni Garrn, die Sie gerne für eine redaktionelle Meldung mit Verweis auf VOGUE Germany verwenden können. Das vollständige Gespräch finden Sie hier.



Auszug aus dem Gespräch mit Toni Garrn



Toni Garrn über den Moment, als sie von ihrer Schwangerschaft erfuhr

„Ich glaube, das Erste, was mir durch den Kopf ging, war: Endlich. Ich war sehr, sehr, sehr aufgeregt. Ich habe schon viele negative Tests in meinem Leben gemacht, deshalb habe ich mich total gefreut, endlich ein positives Testergebnis zu sehen.”



Toni Garrn über eine neue Langsamkeit in der Schwangerschaft

„Früher war ich sehr, sehr spontan. Ich wusste wirklich oft nicht, wo ich morgen oder sogar heute noch hinreisen würde. Und dann kam Covid auf, im selben Jahr, in dem ich mich verlobt habe, geheiratet habe, aus Manhattan weggezogen bin – und jetzt bin ich schwanger. Mein ganzes Leben hat sich also schon komplett verändert. Es war, wie vom Ferrari aufs tägliche Fahrradfahren umzusteigen. Nicht wörtlich genommen (ich hatte nie einen Ferrari), aber vom Tempo her. Es ist das perfekte Jahr für mich, um ein Baby zu bekommen, weil alles schon so viel langsamer geworden ist und mein Körper und mein Gehirn endlich die Geduld und die Zeit haben, voll und ganz präsent zu sein, um Mama zu werden. Darauf freue ich mich so sehr!”



Toni Garrn über die Nähe zu ihrem Kind

„Seit kurzem fühle ich etwas. Es fühlt sich ein bisschen wie Luftblasen an, ich fühle es nicht sehr oft. Aber es sind definitiv keine Luftblasen. Und irgendwie fühle ich jedes Mal, wenn Alex meinen Bauch berührt, diese kleinen Blasen, also bin ich mir ziemlich sicher, dass es das nicht ist. Es sind diese sehr süßen, winzigen, kleinen Dinger, die Tritte sein könnten. Ich kann es kaum erwarten, dass sie häufiger und stärker werden.”

