"Immer in Erinnerung bleibt mir mein erstes Shooting mit Karl Lagerfeld."

Toni Garrn ist neues Kampagnengesicht für die VOGUE Collection

Das Jubiläumsjahr der deutschen VOGUE neigt sich langsam dem Ende. Zu feiern gab es viel: VOGUE beschenkte sich mit einer eigenen Ausstellung im Museum Villa Stuck in München unter dem Motto “Ist das Mode oder kann das weg!?” (verlängert bis zum 26. Januar 2020) und lancierte im Mai erfolgreich die VOGUE Collection. Damit erweitert das Modemagazin sein Angebot um nachhaltig und fair produzierte Modekollektionen und arbeitet mit Persönlichkeiten zusammen, die eine enge Verbindung zur VOGUE haben. So wie aktuell Supermodel Toni Garrn, die das neue Kampagnengesicht für Fall/Winter ist.



„Gerade zur Weihnachtszeit erleben wir einen regelrechten Boom an Bestellungen. Ob für die beste Freundin, den großen Bruder oder sich selbst – die Produktpalette der VOGUE Collection bietet für jeden etwas und ist weit mehr als reiner Merch,” so André Pollmann, Publisher von Condé Nast Germany. „Man kann die Marke VOGUE fühlen, spüren und sich damit identifizieren.”



Supermodel Toni Garrn ist das Gesicht der Fall/Winter 2019-Kollektion

Für die neue Kollektion Fall/Winter 2019 hat Fotograf Bastian Achard das deutsche Supermodel Toni Garrn fotografiert. Die 27-Jährige begleitet VOGUE Deutschland schon seit vielen Jahren und zierte bereits sieben Mal das Cover der deutschen VOGUE. Beim Shooting erzählt sie, was ihr schönster VOGUE-Moment war: „Immer in Erinnerung bleibt mir mein erstes Shooting mit Karl Lagerfeld. Es war mein Geburtstag, Christiane Arp war dabei und wir haben auf Rügen fotografiert. Ein weiterer Lieblingsmoment war die ‘Cowboy Chic Story’ mit Greg Kadel. Das Styling bestand aus Korsetts, Jeans und Leder, die Hintergründe aus roten Felsen und trockenen Graslandschaften.” Wenn sie einen Wunsch von VOGUE frei hätte, was wäre das? „Eine Ausgabe der deutschen Vogue als Gast Editor gestalten zu dürfen. Das würde mir super viel Spaß machen." Außerdem verrät sie, welches ihr persönliches Must Have aus der aktuellen VOGUE Collection ist und wie man es am besten kombiniert: „Der Jogger in schwarz, man kann ihn easy mit Sneakern oder schicker mit Heels kombinieren."



Über VOGUE Collection

Zum 40-jährigen Jubiläum von VOGUE Deutschland wurde das Projekt VOGUE Collection gestartet. Die nachhaltig und fair produzierten Modekollektionen bestehen aus zeitlosen Stücken der Classics Edition und limitierten Teilen der Capsule Collections, die in Kooperation mit Designern und Personen aus dem VOGUE-Kosmos entstehen. Den Anfang machte Influencerin und Streetstyle-Ikone Veronika Heilbrunner.



