Ann-Kathrin und Mario Götze exklusiv auf VOGUE.de: Sie bekommen ein Baby

Über die Veränderung ihres Körpers:

„Ich war super gespannt, wie sich mein Körper anfühlen wird in der Schwangerschaft. Wie man sich verändert und ob man sich dann noch wiedererkennt. Bis jetzt lief meine Schwangerschaft sehr angenehm ab. Ich hatte die ersten drei Monate keine Übelkeit, lediglich Kreislaufprobleme und Müdigkeit. Jetzt, im siebten Monat, ist alles nochmal viel spannender, weil der Bauch immer mehr wächst und man das Kind spürt. Ich finde die Zeit gerade faszinierend und bin begeistert, was mein Körper alles kann. [...] Ich war nie dürr, eher schlank und sportlich, aber es ist schön, weil man sich sehr weiblich fühlt durch eine Schwangerschaft."



Wie Mario sie unterstützt:

„Mario ist für mich immer eine Riesenstütze. Er ist ein sehr positiver und fröhlicher Mensch. Er motiviert mich, jeden Tag besser zu sein als am Tag zuvor. Er achtet auch sehr darauf, dass ich mich gesund und ausgewogen ernähre, Sport mache und genug schlafe. Er ist mein Coach jetzt!"



Woraus sie aktuell mentale Stärke schöpft:

„Ich fokussiere mich auf jeden schönen und positiven Moment im Alltag. Jeder Sonnenstrahl, jede neue Blume, die durch die Sonne anfängt zu blühen, jede perfekt gereifte Avocado. Hört sich kitschig an, aber wenn man sich auf die kleinen Dinge konzentriert, dann sind es am Ende des Tages viele schöne Momente."



Über das neue Potenzial von Social Media :

„Mir gefällt Social Media zurzeit viel besser. Ich war vor ein paar Wochen noch kurz vor einer ‘Ich lösche alle Apps & melde mich ab’-Stimmung, aber durch die jetzige Situation ist es viel ehrlicher und sehenswerter geworden. Ich mag die Momente, die gerade entstehen, ob es singende Menschen auf Balkonen sind oder die ganzen Koch- und Back-Inspirationen."



