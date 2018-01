KEVIN HART mit neuem Programm zurück in Berlin!

Wenn KEVIN HART eines kann, dann ist es Schuhe zu verkaufen. Wenn es eine Sache gibt, die er noch besser kann, als Schuhe zu verkaufen, dann ist es, weltweit einer der derzeit besten Comedians und Entertainer der Branche zu sein. Auch als Schauspieler genießt KEVIN HART mittlerweile Weltruhm durch seine Mitwirkung in den unterschiedlichsten Blockbustern wie Jumanji: Willkommen im Dschungel mit Dwayne Johnson und Jack Black, Der Knastcoach mit Will Farrell, Ride Along u.v.m.



Sein Deutschland-Debut 2016 in der ausverkauften Mercedes-Benz Arena in Berlin war ein voller Erfolg; nun kommt KEVIN HART auf seiner „Irresponsible Tour” am Sonntag, den 26.08.2018 zurück in die Hauptstadt!



Karten (48 € zzgl Gebühren) für die von Concert Concept präsentierte Show von Kevin Hart am 26.08.2018 gibt es ab Mittwoch, dem 31.01.2018, 16 Uhr, im exklusiven Presale über www.eventim.de und unter der Tickethotline 01806 - 570 070 (20ct/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 60ct/Anruf aus dem Mobilfunk). Der allgemeine Vorverkauf startet am Freitag, den 02.02.2018 um 10 Uhr auf www.myticket.de und www.concert-concept.de sowie unter der Tickethotline 01806 - 777 111 (20ct/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 60ct/Anruf aus dem Mobilfunk) und an den bekannten Vorverkaufsstellen.



Exklusiver Presale über www.eventim.de ab dem 31.01. um 16 Uhr



Allgemeiner VVK-Start am 02.02. um 10 Uhr

