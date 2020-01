Pressemitteilung BoxID: 783664 (conceptstories Immobilien GmbH)

conceptstories Immobilien GmbH geht an den Start!

conceptstories Immobilien – STORIES, die dank der Gründung durch die drei Unternehmen Larbig & Mortag, imovo sowie CUBION zukünftig gemeinsam erzählt und geschrieben werden. Die drei Partner bündeln ihre Kräfte und bauen im Bereich der Einzelhandels- und Gastronomieflächenvermietung ein Kompetenzcluster „Retail NRW“ auf und stärken somit weiter die Region.



Mit diesem Schritt bietet conceptstories den Kunden ab sofort eine vollumfängliche, überregionale Dienstleistung an. Egal ob Köln, Bonn, Düsseldorf, das Ruhrgebiet oder die dazwischen liegenden Städte und Gemeinden, conceptstories weist in NRW die größte Flächenabdeckung auf. Ziel ist es, institutionellen Vermietern mit fundierter Expertise, bei einer möglichen Vakanz, ob in B- oder absoluter Top-Lage, zur Seite zu stehen. Gleichermaßen soll der Start-Up Szene aus der Region bei der Ladenfindung geholfen und Filialisten bei der Expansion unterstützt werden. Ein besonderes Augenmerk ist dabei auf den Bereich der Gastronomie gerichtet. Hier möchte conceptstories als einer der wenigen Fachberater fungieren und dabei die Schnittstelle zu Architekten, Werbeagenturen, Kommunen und der Getränkeindustrie sein.



Besonders erfreut sind die Gründer über die Personalie Radu-George Moldovan, der im Bereich Retail und speziell in der Gastronomievermietung seit Jahren im Markt etabliert ist und auf eine langjährige Erfahrung zurückgreift. Seit der Gründung unterstützt er nicht nur das tägliche Geschäft der conceptstories Immobilien, sondern war maßgeblich an dem Aufbau der Gesellschaftsstrukturen beteiligt. Dank der Weitergabe seines Erfahrungsschatzes an ein junges und dynamisches sechsköpfiges Team, ist es zukünftig möglich, den Gesamtmarkt NRW zu betreuen und zu stärken.



Der Unternehmensstart von conceptstories Immobilien wurde bewusst in einer schwierigen und wandelnden Marktphase gewählt, um den Umbruch in diesem Segment zu gestalten und sich gemeinsam mit den Kunden den Chancen, neuen Aufgaben und Herausforderungen zu stellen.



„Ausschlaggebend war der erfolgreiche Aufbau unserer Retail-Abteilung in Köln. Da unsere Kunden in diesem Bereich oftmals überregional agieren, wollen wir diesen eine Plattform bieten. So ist die Idee von conceptstories entstanden. Kunden eine ganzheitliche Beratung in NRW zu bieten und dabei eine größtmögliche Abdeckung der Einzelhandelslagen zu gewährleisten.“, so Uwe Mortag, Geschäftsführer von conceptstories.



„Wir können gemeinsam mit Larbig & Mortag sowie imovo unser Leistungsspektrum um eine weitere Assetklasse ergänzen und andererseits den Service überregional anbieten. Die Retailvermietung ist im Gegensatz zu der Bürovermietung kein „Kirchturmgeschäft“ und kann zentral von einem Standort für eine größere Region abgedeckt werden. Viele Eigentümer haben ihren Grundbesitz über ganz NRW verteilt. Auf Mieterseite sind Franchiseunternehmen ohnehin in großen Suchradien unterwegs, womit wir beiden Kundengruppen gerecht werden können. Auch gute Mitarbeiter sind schwer auffindbar, wodurch der Aufbau eines zentralen Kompetenzzentrums ein weiterer positiver Gesichtspunkt ist“, freut sich Markus Büchte von CUBION.



Knud Schaaf von imovo weist auf den historischen Umbruch hin, in dem sich der Einzelhandel derzeit befindet: „Der Wandel betrifft nicht nur Einzelhandelsflächen in den 1a Lagen, sondern auch relevante Stadtteillagen, die landläufig als 1b Lagen tituliert werden. Eine Vielzahl unserer Auftraggeber hat in diesen Stadtteillagen investiert, weswegen wir unsere Kunden mit anstehenden Herausforderungen nicht alleine lassen. Wir unterstützen sie, indem wir langfristig, wertbeständige Lösungsansätze anbieten und uns auf 1b Lagen konzentrieren. Durch die Gründung von conceptstories können wir Lösungsansätze für Gesamt NRW anbieten. Aus unserer Sicht ein großer Mehrwert für die Kunden“.



Über Larbig & Mortag

2008 gegründet, haben wir uns seit 2012 zum größten Makler für Gewerbeimmobilien in Köln entwickelt. Ob Laden, Gastronomie, Büro, Loft, Praxis, Lager oder Investment. Wir vermitteln die perfekten oder die perfekte Kapitalanlage. Derzeit besteht unser Team aus 31 Mitarbeitern. Seit 2013 haben wir eine erfolgreiche Bonner Niederlassung und seit 2016 einen weiteren Standort in Leverkusen. Nicht, dass Größe alles wäre. Aber sie ist ein Indikator für den Erfolg unserer Strategie: Ihnen mit professioneller Beratung zur passenden Gewerbeimmobilie zu verhelfen – und das gerne im persönlichen Dialog. Larbig & Mortag ist regional tief verbunden, inhabergeführt und bietet über das Netzwerk NAI apollo group einen nationalen und internationalen Anschluss.



Über imovo

Ein hohes Maß an Kundenorientierung – das ist auch das Erfolgsrezept des Immobilienberatungsunternehmens imovo. „Der Kunde, der sich für imovo entscheidet,

bekommt ein starkes Team zur Seite gestellt, welches sich als Berater und Problemlöser auf Augenhöhe versteht“, verspricht Knud Schaaf, geschäftsführender Gesellschafter von imovo. „Wir betrachten Projekte immer ganzheitlich, gehen auf jeden Anspruch ein und kreativ über Standards hinaus.“ Offenheit und Ehrlichkeit in der Kommunikation, Verantwortungsbewusstsein, Zielorientierung und Präzision in der Ausführung – diese Werte reklamiert das Unternehmen. Schaaf: „Unsere Kunden können sich auf uns als Partner verlassen.“



Über CUBION

Im Ruhrgebiet kennen wir jeden Stein! Unser Team von Immobilienexperten beobachtet genau was im Ruhrgebiet geschieht und wer sich am Markt bewegt. Das setzten wir zu Ihrem Vorteil ein. Denn wir wissen wann Verträge auslaufen, wer auf der Suche ist, kennen den Wettbewerb und dessen Preise und können dank unseres umfangreichen Netzwerks stets die besten Kandidaten vermitteln. Seit 2005 haben wir unzählige Unternehmen, vom Konzern bis zum Start-Up, in neue Flächen begleitet und dabei über eine Million Quadratmeter vermietet. Das macht uns zu einem der erfolgreichsten, inhabergeführten Immobilienberater im Ruhrgebiet.

