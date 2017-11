Zauritz & Klappan bauen das AischPark-Center

Mit über 21.000 Quadratmeter eines der größten Fachmarktzentren Bayerns

Über 95 Prozent der Flächen bereits langfristig vermietet

Competo ist Kapitalpartner mit Mezzanine-Darlehen





Die Aischparkcenter GmbH, ein Joint-Venture der beiden in Bamberg ansässigen Unternehmensgruppen Zauritz und KLAPPAN realisieren mit dem AischPark-Center eines der größten Fachmarktzentren in Bayern. Als Kapitalpartner beteiligt sich die Münchner Competo Capital Partners GmbH mit Mezzanine-Mitteln an der Realisierung der Immobilie. Mit über 25 namhaften Mietern auf einer Gesamtmietfläche von zirka 21.000 Quadratmetern und rund 700 Parkplätzen bietet das AischPark-Center im mittelfränkischen Höchstadt ab Herbst 2018 komfortable Einkaufsmöglichkeiten.



Die Baumaßnahmen auf dem über 71.000 Quadratmeter großen Gelände am Kieferndorfer Weg haben bereits begonnen. Das AischPark-Center bietet nach Fertigstellung einen ausgewogenen Mietermix mit etablierten Einzelhändlern, wie H&M, NewYorker, Dehner Gartencenter, Rewe Markt, Woolworth, expert Technomarkt, Netto Marken-Discount, dm Drogerie Markt, Deichmann, Depot, Apollo-Optik, und viele mehr. Der Gastronomiebereich befindet sich in der Mitte des Areals. Ein Fitnessstudio der Kette Clever Fit komplettiert das Angebot. Das Einkaufszentrum umschließt u-förmig die über 700 extra breiten Stellplätze, die über drei Zufahrten bequem erreichbar sind. Neben moderner Architektur haben die Bauherren ein besonderes Augenmerk auf die familienfreundliche Gestaltung und nachhaltige Bauweise des Centers gelegt.

