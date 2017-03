Abgehoben: COMO HOTELS and RESORTS lancieren Hubschrauber Abenteuer in Bhutan

COMO, Uma Paro und COMO Uma Punakha stellen ein exklusives Hubschrauber-Abenteuer vor, das die Gäste tief in das Himalaya-Königreich Bhutan bringen wird.





Das siebentägige "Scenic Heli-Adventure" Paket bringt Abenteurer direkt in das Herz des buddhistischen Königreichs. Während ihrer Reise entdecken Gäste der COMO Uma Bhutan Hotels drei der wichtigsten Täler aus luftiger Höhe: Das Laya-Tal, im Volksmund bekannt als das versteckte Paradies Bhutans, das tropische Punakha-Tal, mit seinen prächtigen Dzongs und das Smaragd-Tal von Paro, welches berühmt ist für seine Reisfelder und alten Tempel.



Abends tauchen die Abenteurer in den Luxus und Komfort der COMO Hotels ein. Die ersten zwei Nächte genießen die Teilnehmer die Gastfreundschaft des COMO Uma Paro. Danach geht es mit dem Helikopter für zwei weitere Nächte in das COMO Uma Punakha, mit Rundflug über das beeindruckende Bergdorf Laya, eingebettet zwischen den beiden Haupttälern.

Im COMO Uma Punakha erhalten die Gäste die Möglichkeit, sich an geführten Ausflügen, wie zum Beispiel einem Wildwasser-Rafting-Trip zu beteiligen - um so tief in die mystischen Bergregionen Bhutans zu gelangen und die Landschaft aus einer anderen Perspektive zu erleben.



Bei dem nächsten Hubschrauberflug kommen Gäste in den Genuss, die alpine Berglandschaft von hoch oben zu betrachten, mit klarer Aussicht auf das Himalaya-Gebirge, den Berg Jhomolhari, den türkischen See und dem Yak-Lager, wo seltene Murmeltiere und besondere Arten von blauen Schafen leben.



Nach so viel Action muss auch etwas Ruhe einkehren und so haben die Teilnehmer das Vergnügen, zurück im COMO Uma Paro angekommen, ganzheitliche Körperbehandlungen oder Yoga-Sessions im COMO Shambhala Retreat zu genießen: Ein perfektes Ende, für ein siebentägiges Abenteuer.



James Low, General Manager des COMO Uma Bhutan, sagt: „Wir sind begeistert, ein siebentägiges Hubschrauberabenteuer anbieten zu können, welches es unseren Gästen ermöglicht, auf einige Wunder des Königreichs hinunter zu schauen und ein authentisch bhutanisches Erlebnis zu genießen. Wir wollen den Tourismus in Bhutan mit bemerkenswerten Reisen wie diesen maßstäblich stärken."



Das "COMO Uma Bhutans Scenic Heli-Adventure“ Paket beinhaltet die Unterbringung im COMO Uma Paro und im COMO Uma Punakha, Ausflüge mit dem Hubschrauber sowie Exkursionen und Führungen durch die Täler. Im Hotel nutzen Gäste kostenlos das Schwimmbad, Dampfbad und Fitnessraum. Zusätzlich können sie an Yogakursen teilnehmen und genießen eine 60-minütige COMO Shambhala Körperbehandlung. Alle Gebühren vor Ort sowie Steuer und Visium sind mit inbegriffen.



Mehr Informationen unter: www.comohotels.com/umaparo/offers/scenic-heli-adventure



Über COMO Uma, Paro



COMO Uma, Paro, ist ein beschauliches Resort mit 29 Zimmern und exklusiven privaten Villen. In direkter Nähe der beispiellose Lage im Paro Valley finden sich die bemerkenswertesten kulturellen Wahrzeichen des Landes. Das Design des Resorts verbindet regionales Kunsthandwerk mit dem berühmten zeitgemäßen Chic der COMO Hotels. Die Freizeitaktivitäten reichen von Yoga über Bogenschießen bis hin zu Camping Abenteuern im Himalaya. Das 'Bukhari' Restaurant gilt als Favorit des Königshauses.



www.comohotels.com/umaparo/



Über COMO Uma, Punakha



COMO Uma, Punakha, ist das zweite COMO Hotel in Bhutan, eine luxuriöse Lodge am westlichen Rand des landschaftlich üppigen Punakha Valley. Es bietet sich ein pittoresker Ausblick auf den Mo Chu River, der sich durch das Tal schlängelt. COMO Uma, Punakha, hat eine ideale Lage für diejenigen, die tief in das abgelegene Königreich im Himalaya und in seine unberührte Natur eindringen wollen.



Die beiden COMO Hotels and Resorts stehen zusammen für das 'Beste von Bhutan' und können sowohl einzeln als auch gemeinsam gebucht werden.



www.comohotels.com/umapunakha/

COMO Hotels and Resorts

Die COMO Hotels and Resorts wurden von Christina Ong gegründet. Sie sind für ihre handverlesenen und individuell geführten Häuser bekannt: COMO The Halkin, London, drei COMO Metropolitan Hotels in London, Bangkok und Miami Beach, COMO Parrot Cay, Turks and Caicos, COMO Cocoa Island und COMO Maalifushi auf den Malediven, COMO Point Yamu auf Phuket sowie drei COMO Uma Resorts auf Bali und in Bhutan. Im Oktober 2015 eröffnet zudem das erste Haus in Australien, das luxuriöse Stadthotel COMO The Treasury in Perth.



COMO Hotels and Resorts sind mit ihren Stadthotels, Strandresorts, Abenteuer- und Wellness Refugien weltweit vertreten. Das Konzept der COMO Hotels & Resorts steht für Exzellenz in Service, Design, Wellness und Kulinarik aber auch in puncto Kulturererfahrung. Gleichsam verschreibt sich die Gruppe einer eindeutigen Strategie der Nachhaltigkeit, sowohl gegenüber der im Betrieb involvierten Menschen als auch den Destinationen. COMO Shambhala Estate auf Bali wird als als Wellness Refugium in Assoziation mit der Schwestermarke für Wellness, COMO Shambhala geführt. Die COMO Shambhala Produkte, Services, Kulinarik, Anwendungen und Spa-Einrichtungen stehen in jedem Haus der COMO Hotels & Resorts zur Verfügung.



www.comohotels.com

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren