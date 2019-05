Pressemitteilung BoxID: 753166 (Colorado Tourism Office)

Schwarze Schlucht

Der Black Canyon of the Gunnison Nationalpark feiert dieses Jahr seinen 20. Geburtstag

Über Jahrmillionen ist er entstanden, feiert dieses Jahr aber erst seinen 20. Geburtstag als Nationalpark: Der Black Canyon of the Gunnison im Westen Colorados. Hier hat sich der Gunnison River durch ein Hochplateau gequält und auf rund 80 km Länge eine schmale und hohe Schlucht erschaffen. Der Park, der auf keiner Rundreise durch die Region fehlen sollte, erhielt seinen Namen, weil das Sonnenlicht aufgrund der Enge - 12 m an der schmalsten Stelle - selten bis auf den Grund des Canyons fällt und ihn so schwarz erscheinen lässt.



Geschichte

In Millionen von Jahren hat sich der Gunnison River einen über 800 Meter tiefen Canyon in den harten und meist schwarz wirkenden Fels gegraben, der oft von feinen weißen Linien durchzogen ist. Mit Hilfe von Geröll bahnt sich der Fluss seinen Weg durch rund 2 Milliarden Jahre altes Gestein aus dem Präkambrium, weshalb der Canyon nicht wie andere in der Region, die zumeist aus dem viel weicheren Sandstein bestehen, in verschiedenen Schichten verläuft sondern steil und fast senkrecht in die Tiefe geht. Hier befindet sich mit der 685 m hohen Painted Wall die höchste Felswand in Colorado. Bereits seit 1933 war der Park als Nationalmonument geschützt, am 21. Oktober 1999 wurde er dann vom damaligen Präsidenten Bill Clinton zum Nationalpark ausgerufen. Der Park ist einer von vier Nationalparks in Colorado, jünger ist nur Great Sand Dunes, der im Jahr 2000 zum Nationalpark erhoben wurde.



Aussichtspunkte

Der Black Canyon verfügt über einen Nord- und einen Südrand, die beide erschlossen sind und an denen es zahlreiche Aussichtspunkte gibt. Der South Rim Drive ist rund 11 km lang, 12 Haltebuchten erlauben einen grandiosen Blick in die Schlucht. Manche der Aussichtspunkte liegen direkt an der Straße, manche werden durch einen kurzen Spaziergang erreicht, wo Picknickplätze zu einer kleinen Pause einladen. Am Südeingang befindet sich auch das Besucherzentrum, in dem man sich weitere Informationen und Kartenmaterial einholen kann. Den North Rim Drive mit sechs Aussichtspunkten, wo an manchen Stellen die Canyonwände senkrecht in die Tiefe gehen, erreicht man über eine ungeteerte Straße. Am Nordeingang gibt es nur ein Rangerstation.



Wandern

Der Canyon bietet zumeist leichte Wanderungen entlang des Rands oder mitten durch die für die Region typischen niedrigen und oft bizarr verdrehten Pinyon-Kiefern und Wacholderbüsche. Wer ein Gefühl für den Canyon bekommen möchte, dem empfiehlt sich der Oak Flat Trail, der direkt am Besucherzentrum beginnt und auf dem man rund 120 m am Rand entlang seicht hinabläuft. Dass man sich im höchsten Bundesstaat der USA befindet, merkt man aber, wenn man den Weg wieder sanft nach oben zurückgeht - man befindet sich nicht auf Meereshöhe sondern auf rund 2.500 m.ü.M. Der Weg hinab zum Fluss ist zwar möglich aber anstrengend und man muss gut vorbereitet sein, denn es gibt keine markierten Wege. Zudem benötigt man eine Erlaubnis, die man sich am Visitor Center kostenlos einholen kann; diese sind jedoch limitiert und werden nach dem Prinzip „wer zuerst kommt, mahlt zuerst" vergeben. Auch wenn man am Canyon unbedingt auf den Weg achten sollte, muss man seinen Blick auch mal in die Ferne schweifen lassen, um zwischendurch die dramatische San Juan Bergkette bei Telluride zu erblicken sowie die zahlreichen Vogelarten, die die hervorragende Thermik des Canyons nutzen. Auch den Wanderfalken, der hier gerne nistet, sieht man schonmal, wenn er sich auf der Jagd nach kleineren Vögeln mit bis zu 400 km/h in die Tiefe stürzt.



Rafting

Aufgrund seiner Beschaffenheit ist der Gunnison River im Nationalpark nicht befahrbar, jedoch unmittelbar im Canyon dahinter, entweder bei einer ganztägigen oder sogar zweitägigen Raftingtour inklusive Camping unten am Fluss. Die Touren werden von Mai bis September angeboten und beginnen in der Nähe von Delta und enden bei Hotchkiss, nachdem man den Fluss auf einer Länge von rund 23 km auf aufregenden Stromschnellen und ruhigen Abschnitten erkundet hat. https://www.inaraft.com/rivers/gunnison/



Übernachtung

Im Park selber gibt es drei Campingplätze, jeweils einen am Süd- und Nordrand sowie im Osten des Parks, dem East Portal. Am besten ausgebaut und über eine geteerte Straße zu erreichen ist der Campingplatz am Südrand, der ganzjährig geöffnet ist und im Sommer auch über Stromanschlüsse verfügt. Die nächsten Hotels und Restaurants findet man im rund 20 min entfernten Montrose im Westen oder im ca. eine Stunde entfernten Gunnison im Osten.



Dark Sky Park

Der Nationalpark gehört zu den „International Dark Sky Places", den Lichtschutzgebieten, in denen man aufgrund der geringen Lichtverschmutzung besonders gut die Sterne beobachten kann. Von Mai bis September geben Ranger und ortsansässige Astronomen bei klarem Wetter jeden Mittwoch, Freitag und Samstag abendliche Einführungen. Ein großes Astronomie Festival mit besonderen Aktivitäten findet einmal im Jahr statt, dieses Jahr vom 26. - 29. Juni 2019 am Südrand.



Allgemeine Informationen

Der Black Canyon of the Gunnison liegt im Westen Colorados nahe Montrose. Sein tiefster Punkt befindet sich am Grund des Canyons auf 1.645 m, der höchste am Signal Hill auf 2.675 m. Der Eintritt beträgt pro Fahrzeug und Woche 20 USD (ca. 18 Euro) oder man nutzt den Nationalparkspass (80 USD/71 Euro) der ein Jahr lang in allen Nationalparks, Nationalmonumenten etc in den USA gültig ist. Allgemeine Informationen zum Park unter www.nps.gov/blca

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (