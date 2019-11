Pressemitteilung BoxID: 777205 (Colliers International Deutschland GmbH)

Colliers International: Knotel mietet erstmals in Frankfurt

Der Anbieter von flexiblen Büroflächen, Knotel (www.knotel.com), hat rund 1.000 Quadratmeter in Frankfurt, Börsenstraße 2-4, gemietet. Colliers International war dabei beratend und vermittelnd für Knotel tätig.



Knotel, mit Hauptsitz in New York, entwirft und verwaltet Büroflächen für seine Kunden und passt diese an die Bedürfnisse von etablierten sowie wachstumsstarken Unternehmen an. So können sich die Nutzer der Flächen auf ihr Kerngeschäft, ihre Kultur und ihre Mitarbeiter konzentrieren.



Vermieter der Fläche ist die Commerz Real für ihren offenen Immobilienfonds Hausinvest. Weitere Mieter im Gebäude sind Rothschild & Co. sowie Mercurius AG.



Stephan Bräuning, Head of Office Letting Frankfurt bei Colliers International: „Hochwertige Flächen in den Top-Innenstadtlagen von Frankfurt sind derzeit absolute Mangelware. Deswegen freuen wir uns umso mehr, dass wir Knotel nach seinem deutschen Markteintritt in Berlin jetzt bei der ersten Anmietung in Frankfurt erfolgreich begleiten konnten.“

