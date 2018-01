Kooperation: DGIM ab sofort beim Ärztenetzwerk coliquio vertreten

Mehr Wissen für bessere Medizin – dafür steht Deutschlands größtes Ärztenetzwerk coliquio. Auf coliquio diskutieren Mediziner aller Fachrichtungen über Patientenfälle, tauschen sich mit Kollegen aus und informieren sich über aktuelle Fachthemen.



Ab sofort wird die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin e.V. (DGIM) mit einem Infocenter auf coliquio vertreten sein. Über das DGIM-Infocenter erfahren die coliquio-Mitglieder mehr über die Fachgesellschaft und ihre aktuellen Themen und Angebote. Eine umfangreiche Kongressberichterstattung vom Internistenkongress in Mannheim ergänzt die Inhalte.



„Wir freuen uns, die DGIM und ihre Mitglieder auf coliquio willkommen heißen zu dürfen. Mit der Fachgesellschaft verbindet uns der Anspruch, Ärztinnen und Ärzten aktuelle und praxisbezogene Informationen zur Verfügung zu stellen“, sagt Martin Drees, Gründer und CEO von coliquio. Mit der Kooperation bieten die Partner ihren Mitgliedern wertvolle Services und die Möglichkeit zum Dialog: Unter den Beiträgen und in themenspezifischen Foren können Mitglieder von coliquio direktes Feedback zu den Inhalten der DGIM hinterlassen.



„Über coliquio möchten wir Ärztinnen und Ärzte der Inneren Medizin und ihrer Schwerpunktfächer noch besser mit unserem Angebot erreichen, ihnen darüber hinaus aber auch die Möglichkeit bieten, über unsere Themen im Austausch zu bleiben und zu diskutieren“, sagt Professor Dr. med. Ulrich R. Fölsch, Generalsekretär der DGIM aus Kiel.



Begleitet wird die Zusammenarbeit der DGIM und coliquio von einer breiten Kongressberichterstattung durch das Ärztenetzwerk rund um den Internistenkongress, der vom 14. bis 17. April 2018 in Mannheim stattfindet. Die Kongressinhalte werden speziell für die Mitglieder von coliquio aufbereitet und durch Experteninterviews, Videos und CME-Programme der DGIM e.Akademie ergänzt.



Das Infocenter der DGIM finden Interessierte hier: https://lp.coliquio.de/dgim/

coliquio GmbH

coliquio ist mit über 185.000 Medizinern aller Fachrichtungen die größte Ärzte-Community im deutschsprachigen Raum. Seit der Gründung 2007 entwickelte sich das Start-up zum Hidden Champion - heute nutzt mehr als jeder zweite deutsche Arzt coliquio. Die coliquio GmbH beschäftigt heute in Konstanz, München und Hamburg über 140 Mitarbeiter. www.coliquio.de

