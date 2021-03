Die CoffeeologenAusbilung des Coffee Consulates wird ab 2021 mit Spezialiserungen unterschiedlicher Bereiche angeboten.



Coffee Consulate bietet die 12tägige CoffeologenAusbildung in fünf Spezialisierungs-Richtungen an, denen allen gemeinsam die Grundlagen der Rohkaffeekunde und Kaffeesensorik sind. Diese werden in den ersten 6 Tagen, der CoffeeConnaisseurAusbildung vermittelt.



Im zweiten 6tägigen Ausbildungsblock können dann verschiedene Fachrichtungen gewählt werden, die die Schwerpunkte „Barista / Craftsman“ (Kaffeezubereitung), „Röster / Roaster“ (Kaffeeröstung), „Techniker / Technician“ (Kaffeetechnik), „Unternehmer / Entrepreneur“ (Kaffeeunternehmen) oder „Farmer“ (Kaffeeanbau) bieten.



Damit vermittelt die CoffeologenAusbildung mit ihren verschiedenen Spezialisierungsrichtungen die gesamte Wertschöpfungskette des Kaffees und bietet der gesamten Kaffeebranche spezialisierte Ausbildungsprogramme und Fortbildungen an.



Coffee Consulate ist ein unabhängiges Schulungs- und Forschungszentrum, das auf Basis naturwissenschaftlicher Erkenntnisse und Forschungen arbeitet. Es bietet neben verschiedenen eintägigen modularen Workshops, die auch gebündelt werden können, individuell gestaltete Schulungsmaßnahmen für die Kaffeeindustrie sowie Kaffeeanbieter (Hotellerie, Gastronomie, Coffeeshops, Bäckereien, etc.) an.

(lifePR) (