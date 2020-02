Pressemitteilung BoxID: 785546 (Coface Deutschland AG)

Coface kauft Kreditversicherer in Norwegen

Abkommen mit dem norwegischen Ministerium für Handel, Industrie und Fischerei über den Erwerb des GIEK Kredittforsikring unterzeichnet

Der internationale Kreditversicherer Coface kauft die norwegische GIEK Kredittforsikring. Das 2001 gegründete Unternehmen betreibt das kurzfristige Exportkreditversicherungsportfolio, das zuvor von dem norwegischen staatlichen Kreditversicherer (ECA), der GIEK, gezeichnet wurde. Im Jahr 2018 verbuchte das Unternehmen insgesamt rund 9 Millionen Euro (92 Millionen NOK) an gebuchten Bruttoprämien, primär aus Exportversicherungen. GIEK ist auf dem Markt für die Qualität im Kundenservice und für die Relevanz seines Preismodells bekannt. Es profitiert auch von einer soliden Marktpräsenz bei den norwegischen Exporteuren.



Die Übernahme von GIEK Kredittforsikring durch Coface unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungen, die in den kommenden Monaten erteilt werden dürften.



Katarzyna Kompowska, CEO der Region Nordeuropa bei Coface, kommentiert: „Diese Übernahme wird es uns ermöglichen, unsere Präsenz auf den nordischen Märkten zu verstärken, einer Region, in der die offenen Volkswirtschaften um starke Exporteure herum aufgebaut sind. Wir freuen uns, die Teams des GIEK Kredittforsikring zu begrüßen, die sich unserer regionalen Plattform anschließen werden.“ Xavier Durand, CEO von Coface, fügt hinzu: „Diese neue Vereinbarung bestätigt die Dynamik von Coface und die Fähigkeit, selektiv zu wachsen, sei es organisch oder durch Akquisitionen.“

