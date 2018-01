SEAL Team ab 15. März auf TNT Serie im Einsatz

„Der einzige leichte Tag war gestern“ – unter diesem Motto übernehmen die SEALs die härtesten und gefährlichsten Einsätze der US-Navy. Doch zur Elite zu gehören hat seinen Preis. TNT Serie zeigt das Militär-Drama SEAL Team von Serienschöpfer Benjamin Cavell (Homeland) über das Leben der Soldaten ab 15. März immer donnerstags ab 21:40 Uhr in Doppelfolgen als deutsche TV-Premiere.



Eine amerikanische Geisel in der Hand von Terroristen, eine Aufklärungsmission in Syrien oder die Ergreifung eines gefährlichen Kriegsverbrechers – wenn schnelles Handeln unter schwierigen Umständen gefragt ist, schickt die US-Navy ihre Elite, die Navy SEALs. Jason Hayes (David Boreanaz; Bones) leitet mit dem Tier One-Team die Besten dieser Elite: Ray Perry (Neil Brown Jr.; Straight Outta Compton), der Dienstälteste der Truppe und sein langjähriger Vertrauter versteht sich blind mit Hayes, der loyale Sonny Quinn (A.J. Buckley; Murder in the First) ist dagegen ein herausragender Soldat, neigt aber zu selbstzerstörerischem Verhalten. Während Sprachtalent Clay Spenser (Max Thieriot; Bates Motel) alles gibt, um sich für Hayes Truppe zu qualifizieren, sind CIA Analystin Mandy Ellis (Jessica Paré; Mad Men) und Logistik-Offizierin Lisa Davis (Toni Trucks; Ruby Sparks) bereits ein integraler Bestandteil des Teams. Als SEALs sind sie es gewohnt jederzeit auf geheime Einsätze weltweit geschickt zu werden, doch was sie dort erleben, geht nicht spurlos an ihnen und ihren Familien vorbei.



SEAL Team wird von CBS Television Studios produziert und von CBS Studios International vertrieben, als Executive Producer fungieren Ed Redlich (Unforgettable), Christopher Chulack (Shameless), Sarah Timberman (Elementary), Carl Beverly (Elementary) und Serienschöpfer Benjamin Cavell. Die Serie startete im September erfolgreich in den USA und brachte dem Sender CBS dort mit den ersten beiden Folgen jeweils den Quotensieg des Abends ein.



Weitere Informationen zu TNT Serie und TNT Serie HD unter www.tnt-serie.de sowie unter www.turnertv.de oder im Social Web unter www.facebook.com/TNTSerie sowie Twitter twitter.com/TNT_Serie.

