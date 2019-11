Pressemitteilung BoxID: 777663 (City-Management Oldenburg GmbH)

Lange Einkaufsnächte in Oldenburg - am 7. und 14. Dezember entspanntes Shoppen bis 22 Uhr

An den ersten beiden Samstagen im Dezember lädt das City-Management Oldenburg zu den Oldenburger Einkaufsnächten ein. Am 7. und 14. Dezember haben die Geschäfte der Innenstadt bis 22 Uhr geöffnet, ebenso Möbel Buss an der Bremer Heerstraße. Auch auf dem Lambertimarkt kann bis 22 Uhr in weihnachtlicher Atmosphäre eingekauft und geschlemmt werden. Posaunenchöre sorgen bis in die Abendstunden mit kleinen Konzerten an verschiedenen Stellen der Fußgängerzone für festliche Klänge. An den Losbuden der 1. Oldenburger Weihnachts-Tombola können für einen guten Zweck Lose erworben werden.



Wenn die Einkaufsstraßen unter dem Lichtermeer der Weihnachtsbeleuchtung erstrahlen und Konzerte von Posaunenchören erklingen, dann entfaltet die Oldenburger Innenstadt ihren ganz besonderen Zauber. Flanieren und einkaufen macht dann besonders viel Freude! Am 7. und 14. Dezember 2019 haben die Besucher die Möglichkeit, gemütlich und ohne Zeitdruck bis 22 Uhr die ersten Weihnachtsgeschenke zu besorgen, den Lambertimarkt zu genießen und die weihnachtliche Stimmung in der Stadt aufzunehmen. Auch dieses Jahr hat das City-Management Oldenburg (CMO) wieder die beliebten Auftritte der Oldenburger Posaunenchöre organisiert, die bis in die Abendstunden hinein ihre Lieder in der Stadt erklingen lassen. Neben den seit Jahren teilnehmenden Chören Art Brass, Posaunenchor Nikolaikirche und den Posaunenchören Osternburg und Christuskirche werden dieses Jahr erstmals das „Oldenburger Tiefstimmen-Quintett“ und die „Posaunengruppe 08“ auftreten. Wer nach dem Shoppen eine Stärkung benötigt, findet diese auf dem Lambertimarkt. Hier locken viele Leckereien und Glühwein - an diesen ersten beiden Dezember-Samstagen bis 22 Uhr.



Festliche Klänge in der Innenstadt



7. Dezember:

Art Brass:

15:00 – 15:20 Uhr Lefferseck

15:30 – 15:50 Uhr Haarenstraße/Ecke Onken

16:10 – 16:30 Uhr Achternstraße /Hirsch Apotheke

Posaunenchor Osternburg:

17:20 – 17:40 Uhr: Haarenstraße/Ecke Burgstraße

18:00 – 18:20 Uhr: Achternstraße/Höhe Optiker Schulz

18:40 – 19:00 Uhr: Lange Straße 60 (bei Bruns Männermoden aus dem Fenster)

Posaunenchor Nikolaikirche:

20:00 – 20:20 Uhr: Lefferseck

20:30 – 20:50 Uhr: Lange Straße vor C&A



14. Dezember:

Art Brass:

13:20 – 13:40 Uhr Gaststraße / Ecke Burgstraße

13:50 – 14:10 Uhr Haarenstraße/Ecke Mottenstraße

14:20 – 14:40 Uhr Lefferseck

Posaunenchor Christuskirche

14:40 – 15:00 Uhr Achternstraße / Ecke Ritterstraße

15:20 – 15:40 Uhr Haarenstraße/Ecke Onken

15:50 – 16:10 Uhr Lange Straße vor C&A

Posaunenchor Gruppe 08:

16:20 – 16:40 Uhr: Kurwickstraße/Mottenstraße

16:50 – 17:10 Uhr: Lefferseck

17:30 – 17:50 Uhr: Achternstraße/Hirsch Apotheke

Oldenburger Tiefstimmen-Quintett:

18:00 – 18:20 Uhr: Haarenstraße/Ecke Burgstraße

18:30 – 18:50 Uhr: Lange Straße vor C&A

19:00 – 19:20 Uhr: Lefferseck



1. Oldenburger Weihnachts-Tombola

Mit kleinem Einsatz Gutes tun – die 1. Oldenburger Weihnachts-Tombola macht das möglich! An den langen Samstagen haben die Losbuden am Lefferseck und an der Hirsch Apotheke bis 20 Uhr geöffnet. Der Reinerlös der Tombola, die das City-Management Oldenburg gemeinsam mit den Gemeinnützigen Werkstätten und Kiola e.V. veranstaltet, fließt direkt in die gemeinnützigen Projekte der beiden Organisationen. Noch bis zum 21. Dezember haben Besucher die Chance, mit dem Kauf eines Loses attraktive Sofortpreise und Barpreise zu gewinnen. Jedes Los nimmt zudem an der Endverlosung um eines von drei Traumautos teil. Lose können - solange der Vorrat reicht - an den weihnachtlich geschmückten Losbuden am Lefferseck und an der Hirsch Apotheke für 1,- € erworben werden, an den Samstagen auch zusätzlich bei Möbel Buss in der Bremer Heerstraße. Die Auslosung der Hauptgewinne erfolgt spätestens am 22.12.2019 unter notarieller Aufsicht und wird vorher in der Presse angekündigt. Die Gewinnziffern werden im Anschluss veröffentlicht.



Aktionen und Angebote der CMO-Mitglieder

Bei Leder Holert ist am 7. & 14. Dezember von 12-20 Uhr ein Klavierspieler zu Gast. Zusätzlich erhalten die Kunden Schokoladen-Nikoläuse und kleine Keramik-Engel als Dankeschön für ihren Einkauf.



Ein besonderes Highlight erwartet die Kunden in der Haarenstraße. Am 7. Dezember wird es von 11-17 Uhr Glühwein geben. Tagsüber versüßen Engel den Kunden die Weihnachtszeit. Sie laufen durch die Straße und verteilen kleine Leckereien. Vor dem Geschäft LOLLIPOP findet wie im vergangenen Jahr die „Wunschbaumaktion Round Table“ statt. Hierbei steht ein großer Weihnachtsbaum vor dem Schuhgeschäft, an dem 200 Wünsche bedürftiger Kinder aus Oldenburg hängen. Jeder, der helfen möchte, kann zwischen 10 und 16 Uhr eine Wunschkugel vom Baum nehmen und einem Kind einen Wunsch im Wert von 15,- bis 20,- € erfüllen. Organisiert wird diese Aktion wieder von dem Round Table 14 in Kooperation mit der Haarenstraßengemeinschaft und dem Jugendhilfezentrum Oldenburg. Die Gaben können bis zum 14. Dezember im Schuhhaus Schütte oder bei LOLLIPOP in der Haarenstraße abgegeben werden. Die Einrichtungen verteilen die Geschenke dann pünktlich zu Heiligabend an die Kinder.

Ganz besonders gemütlich und kulinarisch geht es in der Burgstraße zu. Im Heimathaven veranstalten die Mitarbeiter ihre berühmte „Hot Buttered Rum Night“. Es wird heißer Butterrum serviert, eine winterliche Kreation aus Übersee-Rum, Apfelsaft und einer Gewürzmischung mit einem Klecks Butter. Zusätzlich backt der Chefazubi Lukas die beliebte hausgemachte Steinofenpizza. Die Aktion startet ab 17 Uhr open End – auf jeden Fall einen Besuch wert!



Im Modehaus Leffers weihnachtet es sehr: Im Lichthof im Erdgeschoss ist ein zauberhaftes Weihnachtsdorf aufgebaut, durch das es sich wunderbar schlendert. An verschiedenen Hütten lassen sich neben unverzichtbarem Glühwein auch die winterlichen Köstlichkeiten der Bäckerei Janssen, des italienischen Restaurants Sapori d´italia, der Pralinenmanufaktur Peters und des Restaurant Schmitz erwerben. Zusätzlich haben Kunden die Möglichkeit, jeden Freitag und Samstag ab 11 Uhr kostenpflichtig eine Weihnachtskugel mit ihrer Wunschgravur von einer Kalligraphie-Künstlerin verzieren zu lassen.



Bei Möbel Buss an der Bremer Heerstraße findet am 7. und 14. Dezember das Moonlight-Shopping statt! Das Möbelhaus lockt mit zahlreichen Aktionen, wie verschiedenen Koch- und Backshows im hauseigenen Restaurant. Neben leckeren Verköstigungen hat auch die Café-Bar im Haus geöffnet und versüßt den Kunden ihre Shopping-Night. Am 7. Dezember tönen außerdem musikalische Klänge durch das Möbelhaus: die Pianistin Frau Fischer wird von 16 Uhr bis 21 Uhr ihre Künste am Klavier unter Beweis stellen.



Parkhaus-Öffnungszeiten am 7. & 14. Dezember:

- City-Parkhaus Staulinie 8.00 Uhr bis 23.00 Uhr, Ausfahrt ist jederzeit möglich

- Parkhaus am Waffenplatz 7.00 Uhr bis 24.00 Uhr

- Parkhaus Galeria Kaufhof 8.00 Uhr bis 22.30 Uhr



Die Parkhäuser Bahnhof/Hafen, Schlosshöfe, Theatergarage, Parkhaus am ZOB und Parkhaus Heiligengeisthöfe haben 24 Stunden geöffnet. Alle Parkhausöffnungszeiten ohne Gewähr.

