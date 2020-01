Pressemitteilung BoxID: 783406 (FilmFernsehFonds Bayern GmbH)

Passau ist Drehort des Jahres 2019

Staatsministerin Judith Gerlach und Staatsminister Hubert Aiwander zeichneten heute in München die Stadt Passau als Drehort des Jahres 2019 aus. Die Laudatio sprach Produzentin Carmen Stozek. Nominiert waren auch die Alpenwelt Karwendel und Bad Tölz.



Seit 2015 prämiert die Initiative Filmkulisse Bayern den "Drehort des Jahres". Eine Fachjury entscheidet darüber nach folgenden Kriterien: Zugang zu Motiven, Erlangung von Drehgenehmigungen, Service-Leistungen, Leerstände und großräumiger Platz, Räumlichkeiten, Auswahl an Locations, Dienstleister vor Ort, erschwingliche Übernachtungsmöglichkeiten, Anbindung, Infrastruktur, lokales Netzwerk, Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, zentraler Ansprechpartner und Koordinationsstelle. Der Preis hat seit seinem Bestehen Auswirkungen auf ganz Bayern gezeigt: Mittlerweile arbeiten die meisten Regionen an der Weiterentwicklung als Filmstandort und bestellen Ansprechpartner/innen speziell für Filmschaffende.



Die Fachjury für den Preis "Drehort des Jahres 2019" bildeten Motiv- und Setaufnahmeleiter Florian Erhard, Location Scout und Motivaufnahmeleiter Andreas Wanner, Produktionsleiter Rainer Jeskulke, Location Scout Bap Koller und Film Commissioner Anja Metzger. Sie entschied sich, für das Jahr 2019 die Stadt Passau als Drehort des Jahres 2019 auszuzeichnen.



Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach: „Der Freistaat ist ein Top-Standort für alles, was mit Filmen und Serien zu tun hat: wunderbare Schauspieler, kreative Produzenten und Studios, aber auch einzigartige Landschaften und malerische Städte. Egal, ob historisch, naturbelassen oder modern – Filme und Serien haben bei uns eine Heimat gefunden. Die Kulisse ist das eine. Passau zeigt aber auch, dass eine Menge Arbeit dahinter steckt, dass Produktionsteams aus aller Welt gerne nach Bayern kommen. Von der Drehgenehmigung bis hin zum Bedarf an Statisten: Die Drei-Flüsse-Stadt kümmert sich um alles, was einen besonderen Drehort auszeichnet.“



FFF Geschäftsführerin Dorothee Erpenstein:

Niederbayern ist seit Jahren ein wichtiger Filmstandort für das Medienland Bayern und entwickelt sich ständig weiter. Wir haben die Region über die Zusammenarbeit mit unserer Film Commission dabei gestärkt. Zur Weiterentwicklung gehört, dass auch einzelne Orte sich eigenständig um Dreharbeiten bemühen und Produktionsteams unterstützen. Passau spielt hier ganz vorne mit; die Auszeichnung als Drehort des Jahres ist verdient und macht Passau zum Vorbild für Städte und Gemeinden in ganz Bayern!"



Die Begründung der Jury:

Motivisch bietet die Drei-Flüsse-Stadt-Passau ein einzigartiges Panorama und Ambiente - auch nachts! Die Stadt hat facettenreiche Motive: verwinkelte Altstadtgassen, die sich bergauf und bergab schlängeln und als verkehrsberuhigte Zone ideal für Dreharbeiten sind. Großzügige Plätze mit Blick auf die Barockfassaden der Bürgerhäuser und die vielfältige Kirchenarchitektur. Im Gegensatz zu anderen Städten öffnen die kirchlichen und akademischen Einrichtungen Tür und Tor für Dreharbeiten. Außerdem treffen Produktionsteams auf eine hohe Dichte an Hotels und Unterkünften. Die neue Autobahnanbindung ermöglicht einen schnellen Weg zum internationalen Flughafen München. Auch und vor allem überzeugen die Ansprechpartner vor Ort: Katrina Jordan, Medienreferentin der Uni Passau ist für Filmteams immer erreichbar und hilfsbereit und zwar weit über Ihren Wirkungsbereich hinaus. Das Ordnungsamt und andere öffentliche Stellen helfen schnell und unbürokratisch, wenn es um die Erteilung von Drehgenehmigungen, Vollsperren und Halteverbotsanträgen und sogar von Aufstiegsgenehmigungen für Drohnen geht. Alle handeln maximal flexibel. Auch auf dem Wasser gibt es selbstverständlich logistische Unterstützung für Filmteams. Und nicht zuletzt fällt auch die Begeisterung der Bevölkerung in Passau auf – zum Beispiel, wenn Statisten gesucht werden. In Passau sind Filmteams wirklich willkommen.



Den Preis für die Stadt Passau entgegen nahmen die Passauer Tourismusverantwortliche Pia Olligschläger und Katrina Jordan, Medienreferentin der Uni Passau. Die Laudatio sprach Carmen Stozek, die als Produzentin von Hager Moss Film bis Ende letzten Jahres die neue Reihe Der Passau-Krimi realilsierte. Zum 1. Januar 2020 wechselte sie zu Bantry Bay und baut seither die Münchner Dépandance der Kölner Produktionsfirma auf.



Die Laudatio in voller Länge im Video und Fotos von der Verleihung finden Sie in unseren Social Media Kanälen, zum Beispiel hier. Weitere Bilder folgen ab morgen auf unserer Website.

