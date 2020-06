Pressemitteilung BoxID: 803531 (FilmFernsehFonds Bayern GmbH)

Next Pop-Up Level: FFF fördert neun Gamesprojekte mit 720.000 Euro

Der Games Vergabeausschuss des FFF Bayern hat gestern getagt und entschieden, neun Computerspiele mit 720.000 Euro zu fördern. Die geförderten Studios und Spiele stehen in ihrer Bandbreite für die Vielfalt des bayerisches Gamestandortes: von Absolventinnen und Absolventen bayerischer Hochschulen bis zu etablierten Studios mit internationalem Standing, von Programmierlernspielen über Rätselspiele, Grusel-Adventures bis zu narrativer Simulation. Drei der geförderten Spiele befassen sich mit einem respektvollen Umgang mit der Natur und dem Klimawandel.



Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach: "Die Gamesbranche ist ein wichtiger, aufstrebender Wirtschaftszweig in Bayern. Inhaltlich ist sie dabei wahnsinnig breit aufgestellt und mehr als ein bloßer Zeitvertreib. Hinter vielen Spielen verbergen sich ideenreiche und zum Teil sogar pädagogisch wertvolle Konzepte. Auch die Gamesprojekte, die wir dieses Mal fördern, sollen beim Spielen Spaß machen, zugleich aber auch begrüßenswerten Lernzwecken dienen. Die Gamesförderung ist dabei vor allem eine nachhaltige Investition in kreative Köpfe, neue Technologien und einen wachsenden Markt. Die digitale Vorzeigebranche ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Die lebensechte Darstellung und die damit zusammenhängende Technik sind auch Vorbild für die Wirtschaft.“



Sie finden die Details zu allen gestern geförderten Projekten im Anhang. Im Folgenden stellen wir Ihnen einige Projekte vor.



Produktion Games



Nach erfolgreicher Entwicklung des FFF-geförderten Prototypen geht das Spiel nun in Produktion: Stable Girl. Der Münchner Gamesentwickler Aesir Interactive wird das Horse Riding Adventure mit Simulations- und Builderelementen für die Nintendo Switch sowie für Windows und Sony Playstation mit 500.000 Euro FFF Förderung umsetzen. Im Game geht es darum, sich Pferden und der Natur gegenüber verantwortungsvoll zu verhalten. Dafür steht den Spielerinnen und Spielern eine große Welt offen, die es zu entdecken und zu gestalten gilt. Die Spieler/innen schlüpfen in die Rolle der Enkelin einer Gestütsbesitzerin, deren Gestüt in einem desolaten Zustand ist. Die Enkelin möchte das Gestüt wiederaufbauen und in der Rennpferd-Zucht die Bekanntheit aufleben lassen. Sie kann eine Pferdezucht nach eigenen Vorstellungen aufbauen und durch ein neuartiges Trait-System die Beziehung zu den Pferden vertiefen.



Protoypenentwicklung Games



Mit 80.000 Euro unterstützt der FFF Bayern die Entwicklung eines Prototypen: Das Nürnberger Studio Besworn Games realisiert für Windows, MacOS und Nintendo Switch ein Grusel-Adventure mit Platformer Elementen, das im 19. Jahrhundert in Deutschland angesiedelt ist. In The Orphan: A Pop-Up Book Adventure findet ein Kind auf dem Dachboden ein zerstörtes Pop-Up-Buch. Beim Lesen wird es in das Buch hineingezogen und erlebt die Abenteuer eines Waisenkindes auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Die Spieler/innen steuern das Kind unter Anwendung von Falttechniken durch die Pop-Up Level und treiben so die Geschichte von Buchseite zu Buchseite voran.



Konzeptentwicklung Games



Mit jeweils 20.000 Euro unterstützt der FFF Bayern die Entwicklung von sieben Gameskonzepten. Die teilweise noch sehr jungen Firmen sitzen in Augsburg, München, Köfering und Grafrath. Zwei der Konzepte befassen sich mit den Themen Natur und Klimawandel:



Rima, Wächter des Dschungels des Augsburger Studios Manuubyk (in Gründung) soll als 2D Platformer/ Point-and-Click Adventure für Windows/Mac, Nintendo Switch, Android/iOS entstehen und unter anderem Wissen rund um den Regenwald vermitteln. Die Spieler/innen schlüpfen in die Rolle des Waldgeistes Rimba, der die Form eines Orang-Utans annimmt, um sein Territorium im Dschungel Borneos vor Menschen zu schützen.



In Heal the World haben die Spieler/innen die Aufgabe, Informationen über den Klimawandel im Zeitraum von 1980 bis 2030 zu recherchieren und damit politische Akteure zu beeinflussen. Abhängig von ihren Aktionen ändert sich die Geschichte und das Voranschreiten des Klimawandels. Das Konzept entwickelt die Münchner Firma SenAm Games für Steam und GOG als narrative Simulation.



Die anderen fünf geförderten Konzepte befassen sich mit Erinnerungsverlusten und den sieben Todsünden, trainierenden Monstern im Weltall, putzenden Robotern, mysteriösen Puppenhäusern und verwitweten Saloon-Besitzerinnen im Wilden Westen.

