German Films reicht den FFF-geförderten Kinofilm Und morgen die ganze Welt für den 93. Oscar® in der Kategorie International Feature Film ein. Ausgewählt hat das Drama heute eine unabhängige Fachjury. Morgen startet der Film in den deutschen Kinos.



Weltpremiere feierte der Kinofilm Und morgen die ganze Welt bei den Internationalen Filmfestspielen in Venedig Anfang September, Hauptdarstellerin Mala Emde gewann dort den Bisato d'Oro für ihre darstellerische Leistung. Vor einer Woche waren Regisseurin und Autorin Julia von Heinz, Produzent Fabian Gasmia, die Darstellerinnen und Darsteller Mala Emde, Tonio Schneider, Luisa Céline-Gaffron, Nadine Sauter und Ivy Ließack sowie Tobias Lehmann, Fabien Arséguel und Mattias Fabian vom Verleih Alamode bei der Eröffnung der Hofer Filmtage für die Deutschlandpremiere des Films in Hof anwesend und stellten ihn dem Publikum vor. Den Kinostart hat die Münchner Verleihfirma Alamode für morgen, 29. Oktober 2020, geplant. Julia von Heinz lebt in Bayern und lehrt als Professorin an der Hochschule für Fernsehen und Film München. Gemeinsam mit John Quester verfasste sie das Drehbuch der Geschichte einer Jura-Studentin, die sich in der linken Szene engagiert und irgendwann vor der Frage steht, wie weit sie zu gehen bereit ist oder sogar gehen muss, um Widerstand gegen rechte Gewalt zu leisten.



Und morgen die ganze Welt ist der erste Film der Produktionsfirma Seven Elephants und wurde in Koproduktion mit Kings & Queens Filmproduktion, Haïku Films, SWR, WDR, BR und ARTE realisiert. Weitere Fördermittel kamen von MFG Baden-Württemberg, FFA, Medienboard Berlin-Brandenburg, Deutsch-Französisches Minitraité, CNC Centre national du cinéma et de l'image animée und DFFF. Der FFF Bayern förderte das Projekt mit 30.000 Euro in der Stoffentwicklung, mit 40.000 Euro in der Projektentwicklung, mit 400.000 Euro in der Produktionsphase und mit 60.000 Euro im Verleih.Der berufene Auswahlausschuss hat gestern und heute in München getagt und aus den zehn eingereichten Filmen Und morgen die ganze Welt ausgewählt.



FFF Geschäftsführerin Dorothee Erpenstein: "Ein Lichtblick in diesen Zeiten. Und morgen die ganze Welt hat Weltpremiere im Wettbewerb in Venedig gefeiert, die Hofer Filmtage eröffnet und nun auch die Jury für die Oscar®-Einreichung überzeugt. Ich gratuliere dem Team um Julia von Heinz zu dieser Chance und drücke die Daumen. Morgen startet der Film in den Kinos, die nach derzeitigem Informationsstand leider am Montag schon wieder schließen müssen. Ich wünsche dem Film so viele Zuschauerinnen und Zuschauer wie nur möglich."



Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences wird die fünf nominierten Filme der Kategorie International Feature Film am 5. Februar 2021 bekanntgeben. Die Preisverleihung soll am 25. April 2021 stattfinden.

