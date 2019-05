Pressemitteilung BoxID: 753554 (FilmFernsehFonds Bayern GmbH)

31. Bayerischer Fernsehpreis an "Alles Isy", "Arthurs Gesetz" und "Servus Baby"

Heute abend wurden im Prinzregententheater die Blauen Panther für herausragende Leistungen im deutschen Fernsehen vergeben. Unter den Preisträgern sind drei FFF-geförderte Produktionen: ein Jugenddrama der ARD, eine schwarze Komödie von TNT Comedy im Serienformat und eine Mini-Serie des BR über Geschlechterkampf und Partnersuche.



Der Preis in der Kategorie Regie ging an Mark Monheim und Max Eipp für das Drama Alles Isy, das im September von der ARD im Ersten ausgestrahlten wurde. Es geht um die Vergewaltigung einer bewusstlosen 16jährigen auf einer Party ohne rechtliche Folgen. Die Jury begründete ihre Entscheidung mit den Worten: "Sensibel und klug durchleuchten die beiden Regisseure die dramatischen Entwicklungen aller Beteiligten. Hierbei geht es nicht um gut oder böse, sondern um das Einstehen für das, zu was wir als Menschen fähig sind, auch unseren Freunden anzutun. Die Regiearbeit konzentriert sich hierbei auf die überzeugenden vor allem jugendlichen Darsteller und lässt uns an Ihrem Schmerz und ihrer Verzweiflung teilhaben. Die Jury ist tief beeindruckt von diesem aufwühlenden und wichtigen Film!" Der FFF Bayern hat die Entwicklung des Drehbuchs mit 25.000 Euro unterstützt. Produziert wurde Alles Isy von Florian Deyle (Drife Filmproduktion) mit dem . Das Drama wurde beim Filmfest München in der Reihe Neues Deutsches Fernsehen präsentiert und war u.a. für den Grimme-Preis 2019 nominiert.



Als besten männlichen Darsteller zeichnete die Jury Jan Josef Liefers für seine Darstellung des Arthur Ahnepol in der Mini-Serie Arthurs Gesetz aus. Als dieser versucht er seine unausstehliche Ehefrau unter die Erde zu bringen, um an ihre Lebensversicherung heranzukommen. Aber immer, wenn er ein Problem gelöst hat, taucht ein schlimmeres auf. "Jan Josef Liefers zeigt in dieser Serie die ganze Bandbreite, aber auch die Tiefe seines schauspielerischen Könnens", heißt es in der Begründung der Jury. Der FFF Bayern hat die Produktion mit 720.000 Euro gefördert. Ausgestrahlt wurde sie von bei TNT Comedy. Gedreht hat sie die good friends Filmproduktion u.a. in Marktredwitz, Arzberg, Selb und Hof. Marktdrewitz war daraufhin als Drehort des Jahres 2018 nominiert gewesen. Die Serie ist überdies für die Rockie Awards des Banff World Media Festivals in Kanada nominiert und war ebenfalls für den Grimme-Preis2019 nominiert.



Alle Schauspielerinnen und Schauspieler, die von der Jury für den 31. Bayerischen Fernsehpreis in den Kategorien „Fernsehfilme“ und „Serien und Reihen“ nominiert waren, finden Sie hier.



Bereits im Vorfeld bekannt gab Digitalministerin Judith Gerlach die Gewinnerin des Nachwuchspreises der LfA Förderbank Bayern: Autorin und Regisseurin Natalie Spinell für die Serie Servus Baby, die der Bayerische Rundfunk im September 2018 ausstrahlte. Geschlechterkampf, emotionales Chaos und Partnersuche in München sind die Themen der Mini-Serie, in der dreißigjährige Frauen im Mittelpunkt stehen. Die Produktion der Lüthje Schneider Hörl Film wurde in München gedreht.



Der Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten ging an die Schauspieler Elmar Wepper und Fritz Wepper, die auch in FFF-geförderten Spielfilmen mitgewirkt haben, so etwa in Vera Brühne, Kirschblüten – Hanami, Dreiviertelmond, Grüner wird's nicht und zuletzt Kirschblüten & Dämonen.



Die weiteren Blauen Panther gingen an:

Ulf Röller für seine USA Berichterstattung (Kategorie Information )

Anna Schudt für ihre Rolle in Aufbruch in die Freiheit (beste Darstellerin)

Holger Karsten Schmidt für Gladbeck (Kategorie Bestes Drehbuch)

Sonja Rom für Zersetzt – Ein Fall für Dr. Abel (Kategorie Beste Kamera)

Astrid Quentell für Der Lehrer (Produzentenpreis)

Maren Kroymann als Protagonistin der Comedy-Sendung Kroymann (Kategorie Unterhaltung)

Gero von Boehm als Produzent und Regisseur von Exodus? Eine Geschichte der Juden in Europa (Kategorie Kultur und Bildung)

Axel Brüggemann als Moderator und Autor von Bayreuther Festspiele 2018 – Lohengrin und Bayreuth – Die Show (Kategorie Kultur und Bildung).



Der Sonderpreis der Jury ging stellvertretend für das gesamte Team an Oliver Vogel (Executive Producer, Bavaria Film), Marcus Ammon (Senior Vice President Original Production Sky) und Andreas Prochaska (Regisseur) für Das Boot.



Der seit 1989 verliehene Bayerische Fernsehpreis ist eine der renommiertesten und begehrtesten Auszeichnungen im deutschen Fernsehen. Vergeben werden die Blauen Panther in den fünf Kategorien Informationsprogramme, Fernsehfilme, Serien und Reihen, Unterhaltungsprogramme sowie Kultur und Bildungsprogramme.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (