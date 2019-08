Pressemitteilung BoxID: 764012 (Clean River Project e.V)

CleanUp Hannover!

Das Clean River Project macht im Rahmen seiner CleanUp Tour 2019 Station in Hannover

Ab dem 10.08.19 paddelt Stephan Horch, der Initiator des Clean River Projects, im Kajak von Koblenz nach Berlin, um auf die Plastikmüllverschmutzung unserer Gewässer aufmerksam zu machen. Rund 750 km liegen vor ihm und seinem Team. Doch er wird die Strecke nicht alleine bewältigen! Das Clean River Project möchte ein Zeichen setzen und ruft deshalb bundesweit zum Mitmachen auf!



Auf dem Weg nach Berlin wird es ingesamt sieben Stationen geben, an denen der gemeinnützige Verein sogenannte CleanUp Events veranstaltet und mit freiwilligen Helfern Müll sammelt.



Am 25.08.19 ist das Clean River Project zu Gast in Hannover und lädt herzlich dazu ein gemeinsam Maschsee, Ihme und Leine von Plastikmüll und anderem Unrat zu befreien. Damit dieser Müll nicht ins Meer fließt, kann an diesem Tag jeder mit anpacken und mit paddeln. Gesammelt wird an Land und auf dem Wasser.



Jeder der ein eigenes Boot besitzt, kann dieses mitbringen. Für alle die kein Boot haben - es steht eine begrenzte Anzahl an Kanuplätzen zur Verfügung. Hier gilt, first come, first serve.



Treffpunkt ist das Pier 51 am Maschsee. Dort erfolgt eine kurze Einweisung und der Start der Aktion. Anschließend reinigen die sogenannten Rivercleaner Leine und Ihme bis zum Strandleben. Dort können die Teilnehmer den Tag gemeinsam ausklingen lassen.



Stephan Horch (Projektinitiator) wird einen Vortrag zum Thema Plastikmüllverschmutzung halten und über das Clean River Project berichten. Außerdem besteht die Möglichkeit die Outdoor-Kunstausstellung des Vereins zu besuchen und mehr über ihre Mission zu erfahren. Als krönenden Abschluss des Tages wird die Band PASSEPARTOUT ein Konzert spielen!



Unterstützt wird die Aktion von aha, der Abfallwirtschaft Region Hannover, im Rahmen von Hannover sauber! und vom Leinewelle e.V., die parallel ihr diesjähriges Paddle Down veranstalten.



Eckdaten und Übersicht

Wann: 25.08.19

Start: 13 Uhr

Treffunkt: Pier 51, Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 51, 30173 Hannover

Ende: Strandleben, Calenberger Neustadt, 30167 Hannover



Programm:

13.00 Uhr Anmeldung und Begrüßung

13.30 Uhr CleanUp

17.00/17.30 Uhr Ankunft am Strandleben

18.00 Uhr Gruppenfoto

18.30 Uhr Vortrag von Stephan Horch zum Thema Plastikmüllverschmutzung

20.00 Uhr Konzert der Band PASSEPARTOUT

Stand: 20.08..2019

