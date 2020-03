Pressemitteilung BoxID: 793122 (Classic Trader GmbH)

Classic Trader unterstützt den Handel in schwierigen Zeiten

Die aktuelle COVID-19 Pandemie ist eine Belastung für Gesellschaft und Wirtschaft gleichermaßen. Classic Trader, Europas Old- & Youngtimer Markt, leistet ebenfalls seinen Beitrag zur Bewältigung der Herausforderungen und bringt ein Maßnahmenpaket auf den Weg, welches Kunden in diesen schwierigen Zeiten ermöglicht, durch den Einsatz zusätzlicher Vermarktungsinstrumente die negativen Auswirkungen abzufedern. Das Gesamtvolumen aller zur Verfügung gestellten crossmedialen und für Händlerkunden kostenfreien Maßnahmen beträgt über 500.000 EUR.



Die Beeinträchtigungen durch das Corona-Virus wirken sich auf alle Aspekte des privaten, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens aus. Der Handel mit Old- und Youngtimern muss sich wie alle weiteren Wirtschaftszweige den aktuellen Gegebenheiten anpassen und die Herausforderungen der nahen Zukunft meistern. So wie bereits viele Personen im Privaten und in Unternehmen verantwortungsvoll dazu beitragen, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen, hat Classic Trader bereits vor mehreren Wochen alle notwendigen Schritte zum Schutz seiner MitarbeiterInnen unternommen, ist aber dennoch uneingeschränkt für seine Kunden erreichbar.



Von April bis Juni unterstützt Classic Trader seine Kunden zusätzlich mit einem groß angelegten, crossmedialen Maßnahmenpaket. „In unsicheren Zeiten ist es für jeden wichtig, auf die Unterstützung und die Solidarität von verlässlichen Partnern vertrauen zu können“, sagt Christian Plagemann, Geschäftsführer der Classic Trader GmbH. „Gerade durch die gesundheitlich notwendigen Einschränkungen in Bezug auf den lokalen Handel ist es unsere Pflicht, als digitaler Vermarktungspartner unsere Kunden mit einem breit aufgestellten internationalen Maßnahmenpaket bei der Bewältigung der aktuellen Krise beizustehen. Dabei möchten wir den individuellen Anforderungen des Marktes gerecht werden und bieten Kunden die Möglichkeit, ihre Aktivitäten fokussiert auf die Märkte und Kundengruppen zu bündeln, die auch in der aktuellen Zeit Interesse an Service- oder Restaurierungsleistungen sowie Einstiegsklassikern und hochwertigen Sammlerfahrzeugen haben.



Mit seinem Online-Marktplatz, dem begehrten Print-Magazin und verschiedensten Marketing- und Kommunikations-Tools bietet Classic Trader den perfekten Rahmen, potentielle Kunden dort abzuholen, wo sie sich jetzt gerade befinden: zu Hause! Sämtliche Kanäle werden in den kommenden Monaten für Händler geöffnet, die im entsprechenden Zeitraum ihren Bestand regulär bei Classic Trader gelistet haben. Pro Kunde steht ein Volumen von 1.000 EUR zur Verfügung. Unter anderem sind exklusive Werbeplacements auf der Start- und Suchergebnisseite von www.classic-trader.com für interessierte Kunden reserviert aber auch werbliche Anzeigen im Classic Trader Print-Magazin können in Anspruch genommen werden.



Das Marketing-Team eröffnet zudem Interessierten die Möglichkeit, im reichweitenstarken Newsletter oder den beliebten Social Media-Kanälen die auf Classic Trader gelisteten Fahrzeuge weltweit zu bewerben. Das Gesamtvolumen aller Maßnahmen beträgt mehr als 500.000 EUR. Für Torsten Claus liegt darin die Chance, den Herausforderungen der kommenden Wochen und Monate erfolgreich zu begegnen. „Die aktuelle Situation ist eine große Aufgabe für alle Beteiligten. Mit unserem umfangreichen Angebot wollen wir unseren Kunden das richtige Werkzeug an die Hand geben, um bezüglich ihrer Wahrnehmung und ihrer Reichweite sogar gestärkt aus der Krise herausgehen zu können. Der beträchtliche Umfang und der finanzielle Einsatz von Classic Trader soll der Größe der Herausforderungen für den Handel gerecht werden und zeigen, dass wir ihm mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln partnerschaftlich zur Seite stehen.“



Für weiterführende Informationen zur Unterstützung steht Händlern das Classic Trader Team unter service@classic-trader.com und +49 30 437 75 19 19 mit Rat und Tat zur Verfügung.

