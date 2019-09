Pressemitteilung BoxID: 768500 (CLAGE GmbH)

CLAGE auf der area30

Neue E-Durchlauferhitzer und Trinkwassersysteme auf der Küchenmeile

Mehr als 130 Aussteller präsentierten auf der Löhner area30 Messe ihre neuesten Produkte und informierten über die wichtigsten Trends der Küchenbranche. Mit dem Messestand »House of CLAGE« war der Durchlauferhitzer-Spezialist CLAGE in diesem Jahr wieder mit dabei. Besonders interessant für die Warmwasserversorgung in der Küche war dabei der E-Kompaktdurchlauferhitzer CFX-U (https://www.clage.de/de/produkte/e-kompaktdurchlauferhitzer/CFX-U), der direkt an die Anschlussrohre der Küchenarmatur angeschlossen wird. Das Gerät liefert sofort warmes Wasser ohne Wartezeiten exakt in der gewünschten Temperatur. Im hinteren Standbereich wurden darüber hinaus auch E-Durchlauferhitzer für Handwaschbecken und Bad gezeigt. Die energiesparenden Geräte konnten direkt am Stand ausprobiert werden. Die Sprachsteuerung per Alexa war eine Neuheit, die vor allem beim jungen Publikum sehr gut ankam.



Am vorderen Tresen kamen verschiedene Trinkwassersysteme »Zip HydroTap®« (https://www.clage.de/de/produkte/ trinkwassersysteme-zip) zum Einsatz. Sie lieferten kochendes Wasser für Heißgetränke und gekühltes Trinkwasser (auf Wunsch auch mit Kohlensäure versetzt) direkt aus einer speziellen Armatur. Die neuen, schicken Armaturen begeisterten die Besucher. Damit bietet CLAGE für jede Anwendung oder Küchengestaltung die optisch und technisch passende Lösung an. Neben der »Classic« hat CLAGE auch die »Arc« Designarmatur und eine »All In One«, die eine zweite Armatur für das Leitungswasser überflüssig macht, im Sortiment. Alle Armaturen sind in drei verschiedenen Oberflächen verfügbar. Damit werden der Individualität designorientierter Kunden keine Grenzen gesetzt. Ob gerader oder gebogener Auslauf, stylisches Schwarz, klassisches glänzendes Chrom oder Chrom gebürstet – mit den verschiedenen Bauformen und Oberflächen ist für jeden Geschmack etwas dabei.





