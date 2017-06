Neuer EMA Song "Down And Out"

EMA (Erika M. Anderson) veröffentlicht heute mit "Down And Out" einen neuen Song aus ihrem am 25.08. erscheinenden, dritten Album "Exile In The Outer Ring". Neben den bereits angekündigten Europatourdaten für den Herbst, siehe unten, wird sie im Oktober und November als Support von The Blow durch Nordamerika touren.



EMA zum neuen Song: “People equate ‘worth’ with money. If you’re not making money, you can end up feeling pretty worthless. It’s a terrible feeling. I feel we need to divorce human value from money and we need to stop treating people like they are disposable.”



“I’m excited about this record because it has everything I personally like listening to: fat synth drones, heavy guitar riffs, singsong backing harmonies and narratives about small town leftovers and complex loves; whispered secrets, kids from the void, static turned into melody and layers of crafted feedback,” erklärt EMA. “This is my language, my sonic signature and psychic soundtrack. I’m ripping off the past 10 years of my own work and I couldn’t be more pleased with the results.”



Nach dem Erfolg von "Past Life Martyred Saints" (2011) und dem prophetischen "The Future's Void" (2014) meldet sich EMA aka Erika M. Anderson mit ihrem neuen Album "Exile In The Outer Ring" zurück. Ein beängstigendes Portrait einer Welt, so real abgründig, wie sie sich kein Stephen King hätte ausdenken können. Für ihr neues Album verliess EMA ihre gerade noch so bezahlbare rumpelige Kellerwohnung und suchte in den Ruinen des liberalen Kapitalismus, fernab von Craft Beer, Food Blogs und Comfort Zone Portlandia, nach Antworten auf die größte soziale Frage ihrer Generation. Ihr Album steckt voller Wut aber auch Empathie für den mittleren Westen, dem "Heartland" der USA, ihrer Heimat. Dort, wo Armut, Drogen und Hoffnungslosigkeit ganze Landstriche im Griff haben und von wo aus sich ein Gebräu aus Rassismus, Hass und Gewalt einen Weg bis hin in die US-Regierung bahnte.



"Exile In The Outer Ring", von Jacob Portrait (Unknown Mortal Orchestra) coproduziert, ist EMAs Rückkehr zu ihren Wurzeln in den Noise, zu früheren GOWNS Zeiten. Das 2007er GOWNS Album "Red State" deutete bereits auf einige der Kernthemen des neuen Albums hin, gemeinsam mit seinem Mix an reduziertem Folk (“Always Bleeds,” ursprünglich ein Gowns Song), Spoken Word (“Where the Darkness Began”) und Noise Epen (“Breathalyzer”).



HIER gehts zur ausführlichen englischen Bio.



EMA live:

20.09. DE-Hamburg, Reeperbahn Festival

21.09. DE-Münster, Sputnikcafé

23.09. DE-Köln, King Georg

26.09. DE-Berlin, Berghain // Certain People Festival (w/ Blank Mass & Forest Swords)

27.09. DE-München, Kranhalle

28.09. CH-St. Gallen, Palace

29.09. CH-Zürich, Rote Fabrik

09.10. DE-Nürnberg, Z-bau

12.10. AT-Wien, Arena

Alle Tourdaten hier



Alle Anfragen bitte an ingrid@cityslang.com oder unter 030 700 116 721.



"Exile In The Outer Ring" Tracklist:

1. 7 Years

2. Breathalyzer (WATCH VIDEO)

3. I Wanna Destroy

4. Blood and Chalk

5. Down and Out

6. Fire Water Air LSD

7. Aryan Nation (WATCH VIDEO)

8. Nihilistic and Female

9. Receive Love

10. Always Bleeds

11. Where The Darkness Began

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren