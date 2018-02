Dan Mangan mit neuem Liebeslied "Fool For Waiting" pünktlich zum Valentinstag

Dan Mangan über den neuen Song; “'Fool For Waiting' is about finding someone who makes you feel less crazy, or at least someone who finds your craziness endearing because it’s real and honest. And that real, imperfect love is not always as fantastical or magical as a wild romance, but that it’s worth waiting for.”



Produziert wurde von Simone Felice (Lumineers, Bat For Lashes), abgemischt von Ryan Hewitt (Johnny Cash, Red Hot Chili Peppers). Vocals, Piano und Schlagzeug wurden live aufgenommen, gemeinsam mit Matt Johnson (Jeff Buckley, St. Vincent). “The take feels a bit imperfect in a nice way,” so Mangan. “There’s a moment at the end where I chuckled on the line ‘Oh, and they tell me’. Simone liked it because he couldn’t tell if I was laughing or crying. And ain’t that just life…”



“Fool For Waiting” ist die Rückkehr zu seinen musikalischen Anfängen, seinem tiefgründigen, ehrlichen und sentimentalen Songwriting, sowie das erste Lebenszeichen seit seiner 2016er EP "Unmake" und dem 2015er Artrock Album "Club Meds". 2012 hat Dan Mangan zwei JUNO Awards für sein Album "Oh Fortune" und sein Debütalbum "Nice, Nice, Very Nice" gewonnen und war auf der Shortlist für den Polaris Music Prize.



Später in diesem Jahr wird Dan Mangan sein fünftes Studioalbum veröffentlichen.

