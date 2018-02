12:08 Minuten mit Anna von Hausswolff und ihrem neuen Song "The Truth, The Glow, The Fall"

ANNA VON HAUSSWOLFF

NEUER SONG "THE TRUTH, THE GLOW, THE FALL"

NEUES ALBUM "DEAD MAGIC" AM 02.03.2018

AUF TOUR IM FRÜHJAHR



"Unexpected out from nowhere

was the truth told for me.

From his heart and from his sorrow

he sadly sang for me.

Can you hear the sound?



It wants you."

(The Truth, The Glow, The Fall)



Anna von Hausswolff hat es wieder getan, sie hat uns auf die dunkle Seite und voll und ganz in ihren Bann gezogen. Seitdem sie ihr neues Album "DEAD MAGIC" angekündigt hat, wird es jeden Tag ein bisschen dunkler, die Sonne zeigt sich kaum noch. Nach dem furchteinflössenden "The Mysterious Vanishing of Electra" inkl. Horror-Kurzfilm ihrer Schwester Maria von Hausswolff gibt es heute mit "The Truth, The Glow, The Fall" einen zweiten Song aus ihrem neuen magischen Album, das in Kürze erscheinen wird. Es ist der Eröffnungssong auf "DEAD MAGIC" und hat es mit seinen eindringlichen 12 Minuten und 8 Sekunden in sich.



Vor vier Jahren hat uns Anna von Hausswolff zum ersten mal mit ihrer einzigartigen Mischung aus Folk und Noise-Pop verzaubert und seitdem sind wir ihr verfallen. Nun steht mit "DEAD MAGIC" ihr neues Album an und Anna von Hausswolff nimmt uns wieder mit an die dunkleren Ort der Existenz und wir folgen willig, denn ihrer Stimme und dem zermürbenden Rhythmus kann man sich wie immer nicht entziehen. Der Großteil der Aufnahmen sind in Kopenhagens "Marble Church" auf einer Orgel aus dem 20. Jahrhundert entstanden. Aufgenommen wurde mit dem Musiker und Produzenten Randall Dunn (Sunn O))), Six Organs of Admittance, Marissa Nadler, Wolves in the Throne Room, Boris). "DEAD MAGIC" erscheint am 02.03. weltweit auf City Slang und vereint insgesamt fünf Tracks auf kompromisslosen 47 Minuten, die alles in den Schatten stellen, was wir von Anna bisher gehört haben.



Zur Einführung von "DEAD MAGIC" hat Anna von Hausswolff, mysteriös wie immer, ein Gedicht des schwedischen Autors Walter Ljungquist (1900-1974) geteilt: “Take the fate of the human being, a thin pathetic line that contours and encircles an infinite and unknown silence. It is in this very silence, in an only imagined and unknown centre, that legends are born. Alas! That is why there are no legends in our time. Our time is a time deprived of silence and secrets; in their absence no legends can grow.”



ANNA VON HAUSSWOLFF LIVE 2018:

03.03. DRESDEN - Beatpol

04.03. BERLIN - Festsaal Kreuzberg

05.03. HAMBURG - Kampnagel

07.03. KÖLN - Gebäude 9

Alle Tourdaten hier



‘Dead Magic’ Tracklist

1. The Truth, The Glow, The Fall (12:08)

2. The Mysterious Vanishing of Electra (06:10)

3. Ugly and Vengeful (16:17)

4. The Marble Eye (05:19)

5. Källans återuppståndelse (07:26)





