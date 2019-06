Pressemitteilung BoxID: 756766 (Agri Terra KG - Gut Möschenfeld)

Wandel in der Finanzwelt: Nachhaltige Agrarinvestments bei Privatanlegern hoch im Kurs

Laut Agri Terra-Geschäftsführer Carsten Pfau spielen emotionale Hintergründe bei der Anlageentscheidung eine immer stärkere Rolle.

immer mehr Privatanlegern: Mit der Investition in bewirtschaftete Landparzellen im sonnigen Paraguay erhalten selbst kleine Privatanleger die Möglichkeit sich an lukrativen Agrarprojekten zu beteiligen, die mehr als nur attraktive Renditen ermöglichen. Anleger leisten einen wichtigen Beitrag für die Entwicklung des Landes. Auf großen Zitrusplantagen beschäftigt Agri Terra dutzende Menschen, die mit ihrem überdurchschnittlich hohen Lohn ihre Familien ernähren können. Die Ernten, deren Erträge den Anlegern zufließen, können im Inland zu einem deutlich geringeren Preis verkauft werden als Importware, so dass auch die paraguayischen Verbraucher in hohem Maße profitieren. Außerdem werden durch das Prinzip aus der Region Emissionen vermieden, da die Produkte nicht mehr -wie früher- über tausende Kilometer per Lkw angefahren werden müssen.



Erfahrungen zeigen: Anleger achten nicht nur auf die Rendite



Nach den Erfahrungen der Agri Terra Group ist es für Anleger von immer größerer Bedeutung, in Produkte zu investieren, die auch für Laien verständlich sind und einen Sinn stiften. Undurchsichtige und spekulative Investments stünden hingegen bei Anlegern immer häufiger auf der schwarzen Liste. Agri Terra-Geschäftsführer Carsten Pfau spricht im Business-Talk mit Martina Hautau vom emotional geprägten Anlegertyp, der neben rationalen Faktoren auch berücksichtige, ob die Anlage aus sozialer, ethischer und nachhaltiger Perspektive sinnvoll ist. Dennoch rät Carsten Pfau interessierten Anlegern sich vor der Investition über alle Unwägbarkeiten zu informieren: „Als Investor sollte man so viele Fragen stellen wie nur möglich. Vor allem das Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag sollte bei Agrarinvestments stimmen. Hierfür ist es beispielsweise hilfreich zu wissen, ob der Anbieter auch sein eigenes Geld in das Projekt investiert.“



Anleger können sich vor Ort selbst überzeugen



Trotz der großen Entfernung nehmen immer wieder Anleger den Weg nach Paraguay auf sich, um mit eigenen Augen sehen zu können, wie sich ihre Investition entwickelt. Laut der Erfahrung von Carsten Pfau bestätigt die Reise das wichtige Gefühl der Investoren, ihr Geld für etwas Gutes einzusetzen: „Es sind vor allem unsere glücklichen Mitarbeiter, in denen sich unsere Philosophie widerspiegelt. Weil wir ganzjährig ernten, haben wir ausschließlich festangestellte Mitarbeiter, die häufig das einzige Einkommen in ihrer Familie erwirtschaften. Es macht mich stolz, sie auch in der Freizeit in Agri Terra-Shirts zu sehen – das zeigt uns, dass sie sich mit ihrer Arbeit und mit unserem Projekt voll und ganz identifizieren.“

