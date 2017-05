Personaländerungen beim Cirque Bouffon

Die faszinierende Show "LUNATIQUE" des Cirque Bouffon unter der Regie von Frederic Zipperlin begeistert seit Wochen das Kölner Publikum mit artistischen Höchstleistungen und magischen Momenten in einer atem- beraubenden, zeitgemäßen visuellen Umsetzung.



Eine tragende Rolle aller Bouffon-Shows hat stets der Gesang von Anja Krips, der den poetischen Geschichten einen Rahmen gibt. Nun hat die Zirkusdirektorin und Ehefrau von Frederic Zipperlin, die die Kompagnie mit ihm gründete und seit 1999 für Bouffon in der Manege steht, angekündigt, das Ensemble zum Ende der Spielzeit in Köln zu verlassen.



"Es ist kein Abschied vom Zirkus, sondern lediglich von der Manege. Ich möchte zukünftig mehr Zeit und Muse in mein kulinarisches Paradies, das "Le Bouffon" in Köln stecken", erklärt die 49-Jährige auf der heutigen Pressekonferenz.



Anja Krips betreibt seit 2013 auf der Zülpicher Straße in Sülz unter dem Namen "Le Bouffon" einen Feinkostladen mit exquisiten kulinarischen Köstlichkeiten und allem was der eigenen Kochkunst an Artistik vielleicht gefehlt hat. Sie bietet dort neben einem regelmäßig, wechselnden Mittagstisch, abends Köln's kleinsten Probier-Tisch mit Allerlei aus der französischen Küche, tollen Olivenölen und Weinen aus bestem Anbau.



Seit November letzten Jahres gibt es direkt daneben zudem das "Le Bouffon- Cafe des artistes" - eine Weinbar, die täglich ab 18 Uhr zum Verweilen und Genießen einlädt.



"Das alles braucht Zeit und Kraft und ist mit den externen Gastspielen von Bouffon kaum mehr vereinbar, daher habe ich mich entschlossen mich 100% auf eine Sache zu konzentrieren", erläutert Anja Krips ihr Vorhaben.



Die Rolle von Anja Krips im Bouffon-Ensemble übernimmt zukünftig Christine Gogolin.



Die Bonnerin absolvierte ihr Gesangsstudium an der Musikhochschule "Franz Liszt" in Weimar im Hauptfach Operngesang und arbeitete seitdem mit zahlreichen Orchestern und Theatern u.a. im "Theatro La Fenice" in Venedig, in der Kölner und Münchner Philharmonie, für Roncalli im Apollo Varieté sowie auf dem "Traumschiff" der "MS Deutschland" und der "MS Europa".



"Christine Gogolin ist vielseitig und wahnsinnig ausdrucksstark und passt perfekt in unser Ensemble. Sie wird eine gute Nachfolgerin für Anja sein. Das Publikum wird sie mögen", erklärt Zirkuschef Frederic Zipperlin.



Christine Gogolin wird am 9. Juni das Gastspiel von LUNATIQUE in Münster mit eröffnen und dann bis 2. Juli mit dem Cirque Bouffon zu sehen sein. Anja Krips wird als gebürtige Kölnerin am Pfingstmontag, 5. Juni ihre Abschiedsvorstellung in Köln geben.



LUNATIQUE eine glanzvolle Kombination aus Artistik, Poesie und Anmut fernab des Mainstreams.



Die Kompanie des Cirque Bouffon bietet noch bis 5. Juni in seinem intimen 400-Plätze-Chapiteau vor dem Kölner Schokoladenmuseum ein artistisch-musikalisches Spiel aus Fantasie für Herz und Seele



Cirque Bouffon besteht aus Mitgliedern des weltbekannten Cirque du Soleil und verbindet eine neue Art des Artistik Theaters mit der Philosophie des französischen Nouveau Cirque. Liebenswerte Clowns, Luftakrobaten, Körperkünstler und einfühlsame Musikkompositionen garantieren ein herz berührendes Erlebnis. Eine Show für Jung und Alt!



Cirque Bouffon - LUNATIQUE in Köln - 27. April bis 05. Juni 2017



Karten im Vorverkauf erhältlich über Kölnticket.de (zzgl. VVK-Gebühr)

sowie an der Abendkasse am Zirkuszelt (ab 2 Stunden vor jeder Vorstellung).

Weitere Informationen zur Show unter www.cirque-bouffon.com

