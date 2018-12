Cirque Bouffon 2019: "LAFOLIA" - die neue Show

13.12.18

Zwei Jahre mussten die Fans warten: Jetzt ist es soweit - der Cirque Bouffon präsentiert 2019 seine neuen Show „LAFOLIA“ und gastiert in Gelsenkirchen, Köln, Münster und Saarbrücken



Das vielseitige Künstlerensemble wird wieder in sein charmantes Chapiteau einladen und die Zuschauer mit einer poetischen und mitreißenden Show m Stile des französischen Nouveau Cirque mit Element aus Artistenzirkus, Komik, Musik, Theater und Tanz verzaubern.



LaFolia ist ein Feuerwerk aus Poesie und Lebensfreude: Musiker, Artisten, Clowns und außergewöhnliche Musik zeigen eine sinnliche Show voller Magie, Rhythmus und Leidenschaft - wie immer unter dem Motto: "Entschleunigung".



Das internationale Show-Format des Cirque Bouffon, voller Authentizität und künstlerischer Leidenschaft, mit einem internationalen Künstler- und Artisten-Ensemble, bestehend aus Top-Acts der internationalen Circus-Szene und der traumhaften Musik von Sergej Sweschinski verzaubert jedes Mal aufs Neue mit seinen faszinierenden Shows der Extraklasse für Jung und Alt.



Auch bei „LaFolia“ darf sich das Publikum erneut auf ein sinnliches und poetisches Erlebnis mit artistischen Höchstleistungen und magischen Momenten in einer atemberaubenden, zeitgemäßen visuellen Umsetzung freuen.



Tauchen Sie ein in eine Welt voller Leidenschaft und Sinnlichkeit!



Ein Erlebnis für die ganze Familie.



Karten sind jetzt schon im Vorverkauf erhältlich bei www.westticket.de und www.eventim.de



Nutzen Sie unser X-Mas Special und verschenken Sie zu Weihnachten mit Karten für LaFolia.



Mehr Infos unter www.cirque-bouffon.com



Aktuelle Infos gibt’s stets auf Facebook unter: https://www.facebook.com/Cirque-Bouffon-183576275034601/



LAFOLIA – Cirque Bouffon Tour 2019



Gelsenkirchen

Chapiteau vor dem Musik Theater im Revier

03.04 bis 28.04.2019



Köln

Chapiteau vor dem Schokoladenmuseum im Rheinauhafen

08.05 bis 16.06.2019



Münster

Chapiteau auf dem Schlossplatz

21.06 bis 14.07.2019



Saarbrücken

Platz vor dem Staatstheater

06.09. bis 6.10.2019

