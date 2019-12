Pressemitteilung BoxID: 780301 (circ gmbh & co. kg)

Circ gewinnt Felix Genze als neuen Chief Operating Officer

Genze kommt vom Roller-Sharing-Anbieter Coup Mobility / Mit dem Wechsel stärkt Circ den Fokus auf operativer Effizienz, Kundenerlebnis sowie Nachhaltigkeit und Sicherheit

Circ, eines der führenden Unternehmen für Mikromobilität in Europa, hat Felix Genze ab Februar 2020 als neuen Chief Operating Officer gewinnen können und baut damit sein Führungsteam weiter aus. Genze ist kein Unbekannter in der deutschen Shared Mobility Startup Szene: Vor seinem Wechsel zu Circ leitete der 39-jährige als COO die Bereiche Operations und Kundenservice bei der Coup Mobility GmbH. Mit der Neuberufung von Genze auf den COO-Posten sichert sich Circ wichtige operative Expertise aus dem Shared Mobility Bereich und stellt sein Führungsteam damit noch besser auf.



Lukasz Gadowski, Gründer und CEO von Circ, hierzu:



„Felix ist eine wichtige Bereicherung für unser Team. Der Markt wird nicht nur durch reines Wachstum, sondern durch operative Exzellenz gewonnen. Es gilt: Klasse statt Masse. Mit Felix’ Expertise im Operativen Management wird Circ diesem Anspruch in einem hoch-kompetitiven Marktumfeld weiter gerecht.”



Felix Genze hierzu:



„Gemeinsam mit meinem Team möchte ich Circ auf die Pole Position im Bereich der Operational Excellence führen. Ziel ist es, eine nachhaltige Balance bei der Optimierung operativer Effizienz, Fahrzeugverfügbarkeit und Kundenerlebnis zu schaffen. Ich freue mich darauf, mit dem großartigen Circ Team an der Mission nachhaltiger Mikromobilität für unsere Städte arbeiten zu können.“



Felix Genze studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hohenheim und der Universidad Politecnica de Valencia und schloss ein Aviation Management MBA Programm an der Technischen Hochschule Wildau ab. Nach seinem Berufsstart als International Management Trainee bei TUI Travel plc hatte er unterschiedliche Positionen in der Luftfahrt inne. Er arbeitete unter anderem als Vice President Operations Improvement bei airberlin sowie als Managing Director der Regionalfluggesellschaft LGW.

