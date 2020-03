Pressemitteilung BoxID: 791104 (Chursächsische Veranstaltungs GmbH)

Veranstaltungsbetrieb in Bad Elster und Bad Brambach bis 20. April eingestellt

Aufgrund der Allgemeinverfügung des Freistaates Sachsen zur Eindämmung des SARS-CoV2-Virus werden alle Veranstaltungen der Chursächsischen Veranstaltungs GmbH und der Chursächsischen Philharmonie bis einschließlich Montag, den 20. April in der Kultur- und Festspielstadt Bad Elster und im benachbarten Bad Brambach abgesagt. Dies betrifft u.a. alle Veranstaltungen im König Albert Theater, in der KunstWandelhalle und im Königlichen Kurhaus sowie alle Führungen und Ausstellungen, inklusive des Sächsischen Bademuseums Bad Elster. Im Zuge dessen wird auch das Gästecenter der Touristinformation Bad Elster im Königlichen Kurhaus ab dem 18. März für Laufkundschaft geschlossen.



Die Gesundheit von Publikum, Künstlern und Mitarbeitern hat selbstverständlich höchste Priorität. Die Chursächsische Veranstaltungs GmbH (CVG) bedauert auch im Namen der Chursächsischen Philharmonie die mit dem Veranstaltungsausfall verbundenen Unannehmlichkeiten. Daher möchten die „Chursachsen“ der gebotenen Sorgfaltspflicht als verantwortungsvoller Veranstalter gerecht werden und somit auch einen Beitrag zur Eindämmung der Infektion leisten.



Wir sind für Sie da: Für alle Veranstaltungen werden gerade mögliche Ersatztermine intensiv eruiert und fortlaufend über die entsprechenden Onlinekanäle wie www.chursaechsische.de bekannt gegeben. Bereits gekaufte Tickets können ab sofort umgebucht bzw. zurückgegeben werden. Zur Abwicklung der Ticketrückgaben für abgesagte Veranstaltungen wurde ein Formular auf www.chursaechsische.de inklusive dem Abwicklungsprocedere online gestellt. Bei weiteren Fragen rund um die Ticketabwicklung steht der Ticketservice in der Touristinformation allen Gästen unter der Hotline 037437/53 900 oder ticket@chursaechsische.de wie gewohnt zur Verfügung.



Sie können helfen: Aufgrund der schwierigen Lage für Künstler und Veranstalter wurde auch die Möglichkeit einer Spende für die generationsverbindende, kulturelle Arbeit in der Region der Sächsischen Staatsbäder über den Verein der Freunde und Förderer der Chursächsischen Philharmonie Bad Elster e.V. geschaffen.



Wir danken unserem Publikum für das Verständnis, wünschen vor allem Gesundheit und freuen uns schon jetzt auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen in der Kultur- und Festspielstadt Bad Elster.

