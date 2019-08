Pressemitteilung BoxID: 763528 (Chursächsische Veranstaltungs GmbH)

Tom Gaebel zum Ehrenkünstler in Bad Elster ernannt!

Urkundenübergabe beim exklusiven Open-Air-Konzert zur Eröffnung der 16. Internationalen Jazztage

Am heutigen Freitag wurde Entertainer Tom Gaebel zum Ehrenkünstler des König Albert Theaters Bad Elster ernannt. Die Urkunde dazu erhielt der Big-Band-Leader vom Intendanten und Geschäftsführer der Chursächsischen Veranstaltungsgesellschaft, GMD Florian Merz sowie von Verwaltungsdirektorin Heike Schlack im Zuge seines Open-Air-Konzerts im NaturTheater Bad Elster als Eröffnungsveranstaltung der 16. Internationalen Jazztage. „Mit dieser Auszeichnung möchten wir Publikumsliebling Tom Gaebel würdigen, da er durch seine besondere künstlerische Ausstrahlung seit Jahren die Kultur- und Festspielstadt Bad Elster entscheidend bereichert“ erklärt Merz und ergänzt: „Es ist uns dabei ein Bedürfnis, ihm dafür im Namen des Theaterpublikums und ganz Bad Elsters offiziell Danke zu sagen."



Das NaturTheater in Bad Elster ist die offizielle Open-Air-Spielstätte des König Albert Theaters in Bad Elster. Das König Albert Theater Bad Elster ist eines der prachtvollsten Hoftheater überhaupt und blickt auf eine über 100-jährige Geschichte zurück. Seit den Anfängen des Theaterbetriebs gastierten in Bad Elster regelmäßig »chursächsische« Kulturpartner wie das Königliche Hoftheater Dresden (heutige Semperoper und Staatsschauspiel), die Sächsische Staatskapelle Dresden, die Hoftheater aus Altenburg und Gera, die Dresdner Philharmonie, die Landesbühnen Sachsen und viele mehr, wobei diese das Haus nachhaltig mit ihrer Repertoirevielfalt prägten. Die erstmals in der Spielzeit 2009/2010 verliehene Ehrenkünstlerschaft des Theaters erhielten außerdem u.a. die Publikumslieblinge Wolfgang Stumph, Matthias Grünert, Johannes Heesters, Rolf Hoppe, Jan Vogler, Tom Pauls, Hugo Strasser, Ute Freudenberg, Dr. Nike Wagner, Midori (USA), Heinz-Rudolf Kunze, Ute Lemper und die Semperoper Dresden. Seit dem Jahr 2015 ist das König Albert Theater Bad Elster zudem ein fester Bestandteil der Europastraße der historischen Theater und somit ein wichtiger kulturtouristischer Leuchtturm Mitteldeutschlands. Aufgrund des herausragenden, ganzjährigen Spielplanes ist das König Albert Theater heute zur bedeutendsten Veranstaltungsstätte der Region avanciert, welche dem Kulturleben des Vogtlandes, Sachsens sowie der Euregio Egrensis entscheidende Impulse verleiht. | www.koenig-albert-theater.de

