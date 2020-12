Aufgrund der aktuellen Bund-Länder-Beschlüsse und der Allgemeinverfügung des Freistaates Sachsen zur Eindämmung des SARS-CoV2-Virus wird der Theater-, Veranstaltungs- und Konzertbetrieb der Chursächsischen Veranstaltungs GmbH und der Chursächsischen Philharmonie in der Kultur- und Festspielstadt Bad Elster sowie im benachbarten Bad Brambach bis zum 3. Januar weiterhin eingestellt. Dies betrifft u.a. alle Veranstaltungen im König Albert Theater, in der KunstWandelhalle und im Königlichen Kurhaus, alle Führungen und Ausstellungen sowie das Sächsische Bademuseum Bad Elster. „Den Entschluss für die Spielbetriebseinstellung bis 3. Januar haben wir in intensiver Abstimmung mit allen beteiligten Künstler*innen auf der einen Seite auch aus Publikumssicht gefasst“ erklärt GMD Florian Merz, als Geschäftsführender Intendant und begründet: „Denn für die kulturtouristisch wichtigen Feiertage und den kommenden Jahresbeginn 2021 fühlen wir uns derzeit den Veranstaltungsgästen zur Terminklarheit verpflichtet.“



Unabhängig der weiteren Spielzeitentwicklungen in der Kultur- und Festspielstadt Bad Elster hat sich die CVG als gesamtverantwortliche Veranstaltungsgesellschaft dazu entschieden, das geplante Jubiläum der 20. Chursächsischen Winterträume als Kulturfestival der Musik- und Wintersportregion Oberes Vogtland erst in der kommenden Wintersaison 2021/2022 zu feiern. Dann wird das erfolgreiche Festival wieder die volle kulturelle und touristische Angebotsvielfalt der gesamten Musik- und Wintersportregion als erlebnisreichen Wintertraum inszenieren: Neben den zahlreichen Top-Veranstaltungen in der Kultur- und Festspielstadt Bad Elster als Herz des Festivals werden so auch wieder ausgewählte Erlebnisangebote der Tourismuszentren Bad Brambach, Adorf, Markneukirchen, Schöneck und Klingenthal im Festivalprogramm kulturtouristisch integriert werden. „Für den Moment ist dies für uns alle bitter, da gibt es nichts zu beschönigen. Aber die nun kommende Advents- und Weihnachtszeit ist eben auch die Zeit der Vorfreude, in allen Facetten. Und genau dieses warme und herzliche Gefühl der Vorfreude nehmen wir jetzt mit ins neue Jahr!“ betont Merz und fügt hinzu: „Trotz dieser für den Veranstaltungssektor äußerst herausfordernden Lage möchten wir »Chursachsen« unseren Teil dazu beitragen, die notwendige, gesamtgesellschaftliche Kraftanstrengung zum Wohle der Bevölkerung zu schultern.“



Wir sind weiter für Sie da:



Für alle Veranstaltungen werden gerade mögliche Ersatztermine intensiv eruiert und fortlaufend über die entsprechenden Onlinekanäle wie www.chursaechsische.de bekannt gegeben. Bereits gekaufte Tickets können ab sofort umgebucht bzw. zurückgegeben werden. Für Gutscheine, Tickets und weitere Fragen steht der Ticketservice selbstverständlich allen Gästen von Montag bis Freitag unter der Hotline 037437/53 900 oder ticket@chursaechsische.de wie gewohnt zur Verfügung.



Sie können helfen:



Aufgrund der schwierigen Lage für Künstler und Veranstalter besteht weiterhin die Möglichkeit einer Spende für die generationsverbindende, kulturelle Arbeit in der Region der Sächsischen Staatsbäder über den Verein der Freunde und Förderer der Chursächsischen Philharmonie Bad Elster. Infos hier: https://chursaechsische-philharmonie.de/hinter-den-kulissen/foerderverein

