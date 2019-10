Pressemitteilung BoxID: 772080 (Chursächsische Veranstaltungs GmbH)

Historische Theater feiern Europäischen Aktionstag

Seit dem Jahr 2014 ist auch das König Albert Theater Bad Elster Teil der Europastraße des historischen Theater Europas. Als fester Bestandteil der Deutschland-Route befindet es sich unter den ca. 120 schönsten historischen Theater Europas und präsentiert sich zum Beispiel neben dem Schlosstheater Drottingholm Stockholm, dem Globe Theatre London, dem Teatro Olimpico Vincenza, dem kroatischen Nationaltheater Zagreb, dem Schlosstheater Cesky Krumlov oder den befreundeten Häusern auf der Deutschland-Route wie dem Gothaer Eckhof-Theater, dem Goethe-Theater Bad Lauchstädt oder dem Rokoko-Theater Schwetzingen in wirklich eindrucksvoller, internationaler Gesellschaft.



Um den öffentlichen Fokus auf dieses besondere kulturelle Erbe zur richten hat PERSPECTIV, als Dachgesellschaft der Historischen Theater Europas, einen Aktionstag ins Leben gerufen. Daher feiern nun am kommenden Freitag, den 25. Oktober die historischen Theater, Institutionen und Initiativen gemeinsam den „Tag der historischen Theater“ in Europa. In den einzelnen Theatern der Länderrouten finden rund um diesen Tag verschiedene Aktivitäten und Festivitäten statt – von Performances über Vorträge und Besichtigungstouren. Besucherinnen und Besucher der historischen Theater sind an diesem Tag außerdem dazu aufgerufen, ihre Bilder und Lieblingstheater in den Sozialen Netzwerken zu posten, von ihren schönsten Erinnerungen zu erzählen und was für sie das Theatererlebnis besonders macht. Dazu können die Hashtags #European #HistoricTheatresDay auf Facebook, Twitter und Instagram verwendet werden.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (